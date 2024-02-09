أبارث تكشف عن سيارتها الكهربائية Abarth 600e

أطلقت أبارث Abarth الإيطالية المنتجة للسيارات العالية الأداء نموذجًا جديدًا كهربائيًا بالكامل يسمى Abarth 600e، وتخضع نسخة الإطلاق باللون الأرجواني المسماة سكوربيونيسيما Scorpionissima للاختبار النهائي قبل التصوير التجاري.

ونشرت الشركة الصورة الأولى لسيارة Abarth 600e، وتعد بأن تكون أقوى سياراتها حتى الآن.

وتصنع أبارث سيارات الرالي والأداء منذ نحو 75 عامًا، وبدأت شركة صناعة السيارات في مجال السيارات الرياضية، مع أنها أسست علاقات مع شركات صناعة السيارات الإيطالية الأخرى منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وأبرزها فيات.

واستحوذت فيات منذ ذلك الحين على أبارث بالكامل وتعمل الآن تحت مظلة ستيلانتس Stellantis الكبرى، مع أن أبارث لا تزال تقدم مركبات فريدة وعالية الأداء تحمل شارة العقرب المميزة باستخدام مكونات فيات.

وتُعد Abarth 600e بمنزلة إصدار كهربائي تكريمي لسيارة فيات 600 من الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي مع قوة حصانية كبيرة ولون أرجواني في إصدار إطلاق الإنتاج المحدود “ألقِ نظرة”.

وتعطي شركة صناعة السيارات للجمهور أول نظرة على سيارة Abarth 600e الجديدة، مع بدء الإنتاج في ميلانو بعد مدة وجيزة من الاختبار النهائي.

ويبدأ إنتاج Abarth 600e بمجموعة محدودة مكونة من 1949 وحدة من نسخة الإطلاق المسماة سكوربيونيسيما Scorpionissima.

وتقول أبارث إنها صممت نموذجها الجديد ليكون فريدًا في قطاع السيارات الكهربائية، وهو مزود بترس تفاضلي ميكانيكي قابل للانزلاق ليوفر لمحبي العلامة التجارية تحكمًا قويًا وثباتًا.

وتأتي السيارة مجهزة بإطارات عالية الأداء بقياس قدره 20 بوصة مطورة بالتعاون مع هانكوك، مورد الإطارات لسلسلة سباقات الفورمولا إي Formula E.

وزودت الشركة السيارة بنظام مكابح متطور مع أقراص مكابح كبيرة من أجل تبديد الحرارة بطريقة فضلى.

ومن المفترض أن تأتي 600e Abarth مجهزة ببطارية ليثيوم أيون بقوة قدرها 54 كيلوواط، وذلك بافتراض أنها تشترك بالبطارية نفسها مثل نموذج فيات، مما يعني نحو 400 كم من المدى.

ويستطيع السائقون الاستفادة من قوة السيارة الكهربائية البالغ قدرها 240 حصانًا والمتوفرة في إصدار سكوربيونيسيما Scorpionissima.