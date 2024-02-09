آبل تطلق تحديثات جديدة لإصلاح مشكلة النصوص في أجهزتها

أطلقت آبل مجموعة من التحديثات الموجهة إلى أجهزتها المختلفة من أجل إصلاح مشكلة في عرض النصوص فيها.

ووفقًا للملاحظات المرفقة بالتحديثات، فإنها تتضمن إصلاحًا محددًا للنص الذي يدخله المستخدم والذي قد يتكرر أو يتداخل على نحو غير متوقع في أثناء الكتابة.

وثارت العديد من الشكاوي بشأن تلك المشكلة خلال الآونة الأخيرة، إذ تسببت في استبدال النصوص على نحو عشوائي في أثناء الكتابة، مما أثر سلبًا في عمل تطبيقات البريد والرسائل وصفحات الويب.

وأتاحت آبل للمستخدمين تحديثات iOS 17.3.1 و iPadOS 17.3.1 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، بالإضافة إلى تحديث macOS 14.3.1 لحواسيب ماك.

وكانت آبل قد أطلقت تحديثات فرعية كبرى نهاية الشهر الماضي، شملت إضافة مزايا مهمة مثل حماية الأجهزة المسروقة في آيفون، وقوائم التشغيل التعاونية في Apple Music، بالإضافة إلى إصلاح كثير من الثغرات الأمنية.

ويمكن تحميل التحديثات الجديدة على أجهزة آبل بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

ومن الجدير بالذكر أن آبل تعمل حاليًا على تحديث iOS 17.4 الذي ستطلقه الشركة مطلع الشهر المقبل، وهو يحمل كثيرًا من التغييرات المهمة، أبرزها التغييرات الجذرية المرتبطة بقانون الأسواق الرقمية DMA في دول الاتحاد الأوروبي، مثل تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور والسماح بمتاجر التطبيقات البديلة خلافًا لمتجر آب ستور الوحيد حاليًا.