Phison تكشف عن أقراص SSD المخصصة لأنظمة المراقبة بالفيديو

مع تطور أنظمة المراقبة بالفيديو (VSS) العالية الدقة، يزداد الإقبال باستمرار على تحسين مستوى الأداء والحماية من فقدان الطاقة مع أقراص SSD.

إذ كشفت شركة Phison، وهي شركة متخصصة في صناعة وحدات التحكم في الذاكرة NAND، عن إطلاق أقراص تخزين SSD المخصصة لأنظمة المراقبة بالفيديو، ومن ذلك قرص الفئة العليا SSD S12DI وقرص SSD S17T الذي يقدم مستوى أداء جيد وبتكلفة مالية منخفضة.

وتقدم أقراص SSD المخصصة لأنظمة المراقبة بالفيديو من شركة Phison المزايا الرئيسية التالية: أداء كتابة مستمر طوال مدة عمل القرص لمنع فقدان الإطارات، والحماية من فقدان الطاقة (PLP) لضمان حفظ البيانات بفعالية في حال انقطاع التيار الكهربائي، مع دعم كتابة البيانات المكثفة والمستمرة لمدة طويلة تصل إلى 24 ساعة متواصلة.

ويعتمد قرص Phison SSD على ذاكرة 3D TLC NAND العالية الأداء بحجم قدره 7.68 تيرابايت، وبسرعة قراءة تصل إلى 550 ميجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 520 ميجابايت/ الثانية.

كما يأتي هذا القرص بحماية من فقدان الطاقة (PLP)، مع ضمان لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والقدرة على العمل ضمن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.

وتساعد أداة Phison Smart Rescue العملاء على استعادة بيانات قرص SSD في ظل الظروف الصعبة، مما يجعلها أداة مهمة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى قرص تخزين SSD مستقر وموثوق به مع أنظمة المراقبة بالفيديو.