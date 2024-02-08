OpenAI تعتزم إحداث ثورة في أتمتة المهام المعقدة

تستعد OpenAI لإحداث ثورة في أتمتة المهام المعقدة من خلال مشاريعها الحديثة في مجال برمجيات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه التقنية المتطورة إلى تبسيط المهام المعقدة من خلال التحكم بسلاسة في أجهزة المستخدمين، مما يبشر بعصر جديد من الكفاءة والإنتاجية.

ويكشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن خطط طموحة لتعزيز البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، مما يؤكد التزام الشركة بقيادة القدرة التنافسية الاقتصادية والمرونة.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن The Information، تعمل OpenAI على تطوير برنامج وكيل ذكاء اصطناعي مصمم لتبسيط المهام المعقدة من خلال تولي التحكم في أجهزة المستخدمين.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية من خلال التنفيذ المستقل للمهام المستندة إلى الويب، مثل جمع البيانات وإنشاء خط سير الرحلة وحجز رحلة الطيران.

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المساعدين المتطورين مجهزون للعمل مع الحد الأدنى من التدخل البشري، مما يبشر بعصر جديد من الأتمتة في المجالات الشخصية والمهنية.

ويعد ظهور برنامج وكيل OpenAI بمنزلة قفزة كبيرة إلى الأمام في عالم الذكاء الاصطناعي، ويعد بتمكين المستخدمين بقدرات متقدمة لم يكن من الممكن تحقيقها سابقًا.

ومن خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، تسعى OpenAI إلى تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة، والسماح للأفراد والمؤسسات بإنجاز المهام المعقدة بسهولة.

وتستعد حلول OpenAI المبتكرة لإعادة تشكيل مشهد الإنتاجية الرقمية مع تزايد طلب الأتمتة السلسة، مما يبشر بمستقبل يؤدي فيه التعاون بين الإنسان والآلة دورًا مهمًا.

وتشرع OpenAI في مبادرة رائدة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم تحت قيادة الرئيس التنفيذي، سام ألتمان، وذلك بهدف إحداث ثورة في القدرة التنافسية الاقتصادية.

وأكد سام ألتمان في منشور عبر إكس الحاجة الماسة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك القدرة على التصنيع، وموارد الطاقة، ومراكز البيانات، من أجل تلبية طلب تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة المتزايد.

وركز ألتمان على أهمية توسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من أجل تلبية الاحتياجات المتطورة للمجتمع والصناعة.

وسلط الضوء على الفجوة بين التخطيط الحالي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمتطلبات الفعلية للعالم.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI على ضرورة بناء بنية تحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية على نطاق عالمي.

وتتوافق رؤية ألتمان مع مهمة OpenAI لتوفير الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي ودفع الابتكار عبر مختلف القطاعات.

وتهدف OpenAI إلى تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونشرها في جميع أنحاء العالم من خلال الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك القدرة على التصنيع ومراكز البيانات.