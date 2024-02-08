5 أشياء لا يجوز القيام بها في أثناء ارتداء نظارة Vision Pro للحفاظ على سلامتك

بدأ العديد من الأشخاص باستخدام نظارة آبل Vision Pro للواقع المختلط الجديدة واستكشاف كيفية عملها، وقد خرج العديد منهم في الشوارع في أثناء ارتدائها، ونشروا مقاطع فيديو لهم في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرتدون نظارة Vision Pro ويتجولون في الشوارع وفي أثناء قيادة السيارة.

تسمح نظارة Vision Pro برؤية ما يحدث من حولك في أثناء ارتدائها، لكنها أداة يجب استخدامها حصريًا في البيئات الآمنة، حيث لا توجد فرصة كبيرة لتعريض نفسك أو الآخرين للخطر، وقد أشارت آبل في موقعها الإلكتروني الرسمي إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بارتداء نظارتها الجديدة، وتجنب فعل بعض الأمور في أثناء ارتداء نظارة Vision Pro ومنها ما يلي:

1- لا ترتدِ Vision Pro في أثناء قيادة السيارة:

تجنب ارتداء نظارة آبل في أثناء قيادة السيارة حتى لو كنت ترى البيئة المحيطة بك، فهذا قد يعرضك للخطر، وقد ذكرت شركة آبل في تعليمات السلامة الخاصة بنظارتها أنه يجب ألّا يرتدي المستخدمون Apple Vision Pro أبدًا في أثناء قيادة مركبة متحركة أو دراجة أو آلات ثقيلة أو في أي مواقف أخرى تتطلب الاهتمام بالسلامة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب ارتداء Vision Pro الدُّوار، وإذا حدث هذا، أزل النظارة عن عينيك وانتظر حتى يتلاشى الدُّوار قبل أن تبدأ بالقيادة، أو بالمشي.

2- لا ترتدِ Vision Pro في أثناء الجري:

إن التحرك بسرعة في أثناء ارتداء Vision Pro ليس أمرًا جيدًا بنحو عام، وقد أكدت آبل ضرورة التحرك بهدوء وببطء في أثناء ارتداء نظارة الواقع المختلط؛ لأن خطر الاصطدام قد يزداد عندما تتحرك بسرعة عالية.

ينطبق هذا الأمر على أي حال يتطلب الحركة السريعة سواء كان المشي السريع أو الجري، أو ركوب دراجة نارية، أو أي نشاط تكون سرعتك فيه أعلى من سرعة المشي العادي.

3- لا تستخدم Vision Pro في مواقع غير آمنة:

إذا كنت في مكان يمكن أن تسقط فيه بسهولة أو تصطدم بشيء ما، فإن استخدام أي نوع من النظارات التي تغطي العين سيكون أمرًا غير مناسب.

توصي آبل بالبقاء على دراية ببيئتك ووضعية جسمك في أثناء استخدام نظارتها، فقد صُممت نظارة فيجن برو للاستخدام في المناطق المستوية والآمنة، ولا يجوز استخدامها حول السلالم أو الشرفات أو الزجاج أو المرايا أو الأشياء الحادة أو مصادر الحرارة العالية أو النوافذ أو غيرها من المناطق التي تحتوي على أي نوع من المخاطر.

4- لا تستخدم Vision Pro في حال الإصابة بحالة مرضية:

هناك بعض الحالات الطبية التي يجب تجنب ارتداء نظارة آبل في حال الإصابة بها، كما أن بعض الأجهزة الطبية لا تعمل بنحو جيد مع Vision Pro.

ووفقًا لإرشادات آبل الخاصة باستخدام نظارتها الجديدة، يجب تجنب استخدام Apple Vision Pro إذا شعرت بتوعك، أو إذا كانت السيدة حاملًا، أو في حال الإصابة ببعض الأمراض، مثل: الصداع النصفي أو مشكلات العين أو البصر أو مشكلات الأذن الداخلية أو الإصابة بحالة نفسية معينة؛ إذ يمكن أن يتسبب ارتداء Apple Vision Pro في هذه الحالات بتفاقم الأعراض أو عدم الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن تتداخل Vision Pro أو بطاريتها مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه للعلاج. وفي كلتا الحالتين، إذا لم تكن متأكدًا من أن نظارة آبل تناسبك بسبب وضعك الصحي، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل البدء باستخدامها.

يمكنك تعرّف المزيد حول استخدام نظارة آبل في حال الإصابة بحالات مرضية معينة في الصفحة الخاصة بهذا الموضوع في موقع آبل الرسمي.

5- لا تستخدم Vision Pro مدة طويلة جدًا:

تجنب ارتداء نظارة آبل أوقاتًا طويلة جدًا، وخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر خاصة إذا كنت تعاني من التعب. وقد أكدت آبل هذا الأمر، وأشارت إلى أن استخدام نظارتها مدة طويلة يزيد خطر الإصابة بالتعب وعدم الراحة. لذلك من المهم أخذ أوقات منتظمة للراحة، حتى لو كنت لا تعتقد أنك بحاجة إليها، لمنح نفسك الوقت الكافي للتكيف مع Apple Vision Pro والتجارب الجديدة المتعلقة باستخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت آبل إلى ضرورة التوقف عن استخدام النظارة فورًا في حال الشعور بتوعك أو عدم الراحة، أو الإصابة بالغثيان أو الدُّوار أو الصداع أو التنميل أو إجهاد العين أو آلام العين أو حدوث تغيرات في الرؤية، مثل: عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها.