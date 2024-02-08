وكالة الفضاء السعودية تنظم مؤتمرًا عالميًا لبحث تحديات الحطام الفضائي 

تنظم وكالة الفضاء السعودية، أول مؤتمر متخصص لها في المجال بعنوان: “الحطام الفضائي.. تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي”، خلال يومي 11 و12 فبراير 2024، ويُقام المؤتمر بالتعاون مع (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية) CST، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي UNOOSA بصفته شريك محتوى.

وتسعى وكالة الفضاء السعودية من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة؛ إلى إيجاد منصة للابتكار والتفاعل مع هذه الظاهرة المتصاعدة، حيث يقدم الحضور ومن خلال مشاركاتهم الفعالة دورًا مهمًا في تكوين مستقبل الفضاء واستدامته.

وتجمع هذه الفعالية الرائدة نحو 260 خبيرًا ومتحدثًا عالميًا في مجال الفضاء من أكثر من 50 دولة حول العالم، لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالحطام الفضائي، وتعزيز التفاهم حول حجم المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المتزايدة، إذ يهدف المؤتمر خلال يومي انعقاده إلى تعزيز الوعي حول تحديات حطام الفضاء، وبحث التشريعات والسياسات لمواجهة تحدي حطام الفضاء، إضافةً إلى تعزيز البحث والابتكار لمواجهة تحديات الحطام الفضائي وتطوير آليات فعّالة للتخفيف من آثاره.

وتتضمن قائمة المتحدثين مجموعة من كبار المسؤولين والمتخصصين في مجال الفضاء، بما يشمل: السيدة دورين بوغدان مارتن؛ الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والسيدة آرتي هولا مايني؛ مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، ونخبة من المختصين المحليين والعالميين، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به المؤتمر على المستويين المحلي والعالمي.

يستضيف #مؤتمر_الحطام_الفضائي أكثر من ٢٠٠ خبيرًا وقائدًا في مجال الفضاء بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة الحلول والتحديات.

لمعرفة المزيد عن المؤتمر:https://t.co/NezuGJMj75

#نحو_فضاء_مستدام pic.twitter.com/ZmTDS05mIS — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) February 7, 2024

ويشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات الرئيسية والنقاشية تتمحور حول تحديات الحطام الفضائي، ومن المتوقع أن يتوج المؤتمر بتحويل الرؤى والأفكار إلى إجراءات فعّالة، إذ يتطلع قطاع الفضاء العالمي بأسره إلى نتائج هذا الحدث الفضائي الرائد، الذي سيكون له إسهامه في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في عالم الاستكشاف السلمي للفضاء، والإسهام في تطوير مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي وتأمينه.