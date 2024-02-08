نصائح لتحقيق أقصى استفادة من هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة

تدعم سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُعزز تجربة استخدام هذه الهواتف، وتُسهّل أداء المهام المختلفة، كتدوين الملاحظات، وكتابة الرسائل، وترجمة المكالمات، وتحرير الصور ومقاطع الفيديو وغيرها.

فإذا كنت تفكر في شراء واحد من هواتف Galaxy S24، إليك بعض النصائح التي تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من هاتفك الجديد:

1- احصل على ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي عند إجراء المكالمات وكتابة الرسائل:

تقدم سامسونج طرقًا مختلفة للترجمة من لغة إلى أخرى في أحدث هواتفها، سواء كنت تُجري محادثات نصية، أو مكالمات صوتية، يمكنك الاستفادة من مزايا الترجمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات المختلفة، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

مساعد المكالمات (Call assist):

تقدم هذه المزية ترجمة فورية للمكالمات الصوتية التي تُجريها عبر تطبيق الهاتف المدمج في هواتف سامسونج جالاكسي إس24، ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم انتقل إلى (المزايا المتقدمة) Advanced features. اختر (الذكاء المتقدم) Advanced intelligence، ثم (الهاتف) Phone. فعّل خيار (الترجمة المباشرة) Live translate.

ولتعرّف المزيد من التفاصيل عن مزية الترجمة الفورية للمكالمات يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية استخدام مزية الترجمة الفورية للمكالمات في هواتف Galaxy S24“.

مساعد الكتابة (Writing assist):

يمكنك الاستفادة من هذه المزية المدمجة في لوحة المفاتيح في أثناء إجراء المحادثات في التطبيقات المختلفة، فهي تساعدك في ترجمة الرسائل النصية بسهولة إلى اللغة التي تريدها. ولتفعيل هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم انتقل إلى (المزايا المتقدمة) Advanced features. اختر (الذكاء المتقدم) Advanced intelligence، ثم (لوحة المفاتيح) Samsung Keyboard. فعّل خيار (ترجمة المحادثات) Chat translation.

ولتعرّف المزيد من المعلومات عن هذه المزية، ومزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المدمجة في لوحة المفاتيح في هواتف سامسونج S24، يمكنك الاطلاع على مقال: “مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في لوحة المفاتيح في هواتف Galaxy S24“.

2- اضبط إعدادات الكاميرا:

لم تغيّر سامسونج كثيرًا في المواصفات الرئيسية لكاميرات هواتف S24 الجديدة، ومع ذلك هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لتحقيق أقصى استفادة من كاميرات هذه الهواتف، وسنذكر منها ما يلي:

غيّر دقة تسجيل مقاطع الفيديو من الوضع الافتراضي الذي يبلغ 1080 بكسلًا إلى 4K. وما عليك سوى فتح الكاميرا والتبديل إلى وضع الفيديو، ثم انقر فوق زر FHD 30 ثم غيّر الدقة، ويمكنك أيضًا تغيير معدل الإطارات من معدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية إلى معدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يمكنك تخصيص اختصارات الكاميرا في الجزء السفلي من تطبيق الكاميرا؛ مما يعني أنه يمكنك إضافة خيارات مثل: Pro Video و Single Take و Night Mode لتتمكن من استخدامها مباشرة دون الانتقال إلى تبويب More.

يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا. انقر فوق تبويب More، ثم انقر فوق أيقونة الجمع (+). اسحب وأسقط اختصارات الكاميرا التي تريد أن تظهر في الجزء السفلي من تطبيق الكاميرا.

3- استخدم مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير صورك:

يمكنك تحرير الصور في هواتف سامسونج S24 بسهولة باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ تتضمن هذه الهواتف مزية مشابهة لمزية المحرر السحري (Magic Editor) من جوجل التي أضافتها الشركة إلى سلسلة Pixel 8.

تسمح المزية الجديدة في هواتف سامسونج بتحديد موضوع في الصورة، ثم تغيير حجمه أو إزالته أو تغيير مكانه وكل ذلك ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الهواتف بعض مزايا تحرير الصور الأخرى التي تسمح بتوسيع الصورة وملء المساحة الإضافية بخلفية مطابقة لخلفية الصورة الأصلية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولتتعرف أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور المدمجة في هواتف سامسونج الجديدة، يمكنك الاطلاع على مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.

4- استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الخلفيات وتخصيص شاشة القفل:

يمكنك إنشاء الخلفيات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في هواتف S24 بناءً على بعض المطالبات الموجودة سابقًا، ثم يمكنك تعيين واحدة من الخلفيات الجديدة في شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط مطولًا على الشاشة الرئيسية. اختر الخلفيات والتصميم (Wallpaper and Style). انقر فوق خيار (تغيير الخلفيات) Change wallpapers. انقر فوق خيار (توليد) Generative من قسم (الإبداع) Creative . اختر واحدة من المطالبات الموجودة سابقة. ستظهر لك أربع صور مختلفة يمكنك اختيار ما يعجبك منها، ثم تعيينها كخلفية للشاشة الرئيسية أو شاشة القفل.

5- أعد ضبط الزر الجانبي:

يؤدي الضغط على الزر الجانبي في هواتف سامسونج جالاكسي إلى تنشيط المساعد الصوتي Bixby، ولكن إذا كنت ترغب في استخدامه لتنشيط مزية أخرى، فيمكنك إعادة ضبطه وإضافة مزيتين مختلفتين يمكن تنشيطهما بناءً على كيفية الضغط على الزر.

إليك كيفية القيام بذلك:

افتح تطبيق (الإعدادات) Settings. مرر إلى الأسفل، ثم اختر (المزايا المتقدمة) Advanced features. اضغط فوق خيار (الزر الجانبي) Side button. يمكنك ضبط إيماءة الضغط المزدوج لفتح الكاميرا أو أي تطبيق آخر، وضبط إيماءة الضغط المطول لتنشيط المساعد الصوتي Bixby أو فتح القائمة الخاصة بخيارات إيقاف تشغيل الهاتف أو إعادة تشغيله.