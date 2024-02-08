مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S23 FE

Galaxy S24 هو الهاتف الأصغر في سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة من سامسونج، ويمتاز بالتصميم الأنيق والوزن الخفيف، وقوة الأداء، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي، ويحتوي على كاميرات متطورة.

من ناحية أخرى، هناك هاتف Galaxy S23 FE الذي يُعدّ من أفضل هواتف سامسونج من الفئة المتوسطة، ويأتي بتصميم مشابه لتصميم هاتف S24 وحجم شاشته قريب من حجم شاشة S24. ومع ذلك، يختلف كلا الهاتفين في معظم المواصفات، وسنوضح فيما يلي أبرز الفروق بينهما لمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

1- هاتف Galaxy S23 FE أكبر وأسمك من Galaxy S24:

يأتي هاتف Galaxy S23 FE في هيكل أكبر وأسمك بنحو ملحوظ من Galaxy S24؛ إذ يبلغ طوله 158 ملم ويبلغ عرضه 76.5 ملم، أما سُمكه فيبلغ 8.2 ملم. وأما هاتف S24 فيبلغ طوله 147 ملم ويبلغ عرضه 70.6 ملم ويبلغ سُمكه 7.6 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، يضم S23 FE شاشة أكبر قليلًا من شاشة S24؛ إذ يبلغ مقاس شاشته 6.4 بوصات، أما هاتف S24 فيضم شاشة يبلغ مقاسها 6.2 بوصات.

وفيما يتعلق بالوزن، يزن S23 FE أكثر بكثير من Galaxy S24؛ إذ يزن 209 جرامات أما هاتف S24 فيزن 167 جرامًا.

2- يعمل Galaxy S24 بمعالج أقوى وأحدث من المعالج الذي يعمل به Galaxy S23 FE:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24 بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 940). وهو أقوى وأحدث من المعالج الذي يعمل به الإصدار العالمي من هاتف S23 FE، وهو معالج (Exynos 2200) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

بالإضافة إلى ذلك يدعم هاتف إس24 المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر لهواتف إس24 مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعد المستخدم في الترجمة وتنظيم الملاحظات وتلخيصها وكتابة الرسائل، وتحرير الصور ومقاطع الفيديو.

3- يحتوي Galaxy S23 FE على بطارية أكبر من بطارية Galaxy S24:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة، أما هاتف Galaxy S24 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة.

تدعم البطاريات في كلا الهاتفين الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

4- يضم هاتف Galaxy S24 نظام كاميرا أكثر تطورًا من نظام الكاميرا في هاتف Galaxy S23 FE:

يضم هاتف Galaxy S24 نظام كاميرا أكثر تطورًا من نظام الكاميرا في هاتف Galaxy S23 FE، ويمنحك صورًا واضحة وعالية الجودة وتمتاز بألوانها الطبيعية، ومع ذلك، يمنحك هاتف S23 FE صورًا واضحة أيضًا لكنها ذات جودة أقل بقليل من جودة الصور في هاتف إس24.

إليك المواصفات الكاملة للكاميرات في هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S23 FE:

Galaxy S24 Galaxy S23 FE العدسة الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8. واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8. العدسة الثانية مقرّبة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4. مقرّبة (telephoto) بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.4. العدسة الثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2. فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K. وفيما يتعلق بمواصفات الكاميرا الأمامية، يضم هاتف Galaxy S24 كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. أما الكاميرا الأمامية في هاتف Galaxy S23 FE فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4. وتدعم الكاميرات الأمامية في كلا الهاتفين تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

5- يُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر أقل من سعر هاتف Galaxy S24:

يُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 1999 ريالًا سعوديًا، أما هاتف Galaxy S24 فيُباع بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا.

أيهما تختار؟

يتفوق Galaxy S24 على Galaxy S23 FE بمعظم المواصفات، فهو يعمل بمعالج قوي وجديد، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، ويمتاز بكاميرات مُحسّنة، وبتصميم خفيف الوزن مع حافات رقيقة.

اختر Galaxy S24 إذا كان السعر ليس العامل الذي ستعتمد عليه لاختيار أحدهما، أما إذا كان السعر مهمًا، فإن Galaxy S23 FE هو المناسب لك، فهو أرخص بكثير من هاتف إس24، ويمتاز بأداء قوي وتصميم أنيق ويحتوي على بطارية كبيرة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy S24 و Galaxy S23 FE:

Galaxy S23 FE Galaxy S24 المعالج الإصدار الخاص بالولايات المتحدة: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2200 الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.4 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X). 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والنيلي، والبرتقالي، والأبيض. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 14. الوزن 209 جرامات. 167 جرامًا. السعر يبدأ من 1999 ريالًا سعوديًا . يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا.