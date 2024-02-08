مايكروسوفت تعيد تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي كوبيلوت

أعلنت مايكروسوفت إعادة تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبيلوت” Copilot بمناسبة مرور عام كامل على إطلاقه.

وقال يوسف مهدي، نائب رئيس الشركة وكبير مسؤولي التسويق، إن مساعد كوبيلوت قدم للمستخدم ما يزيد على 5 مليارات محادثة، وولّد ما يزيد على 5 مليارات صورة حتى الآن.

وأضاف مهدي عبر الموقع الرسمي للشركة أن تجربة Copilot على الويب ونظامي التشغيل أندرويد وiOS تتميز الآن بنموذج ذكاء اصطناعي محسّن، بالإضافة إلى “شكل ومظهر أكثر انسيابية”، وأسلوب أكثر وضوحًا للإجابات من السابق، بالإضافة إلى تحسين الأوامر المقترحة لإدخالها لمساعد Copilot.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا قدرات تحرير جديدة في أداة “المصمم” Designer التي تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل DALL-E 3 لتحويل الأوامر النصية إلى صور.

ويمكن الآن لمستخدمي “كوبيلوت” تحرير الصور على نحو مباشر في أثناء المحادثة، من أجل تلوين كائن أو تعتيم خلفية الصورة أو تغيير نمط الصورة على سبيل المثال، كما يمكن للمشتركين في “كوبيلوت برو”، المتاح باشتراك قدره 20 دولارًا شهريًا، الحصول على مزايا إضافية مثل تغيير حجم الصور والتبديل بين الوضعين الأفقي والرأسي.

ولم تتطرق مايكروسوفت إلى الحديث عن مشكلات الأداء في “كوبيلوت برو”، وهي مشكلات كانت شائعة بين المشتركين الأوائل، مع أن مايكروسوفت قد وعدت بإعطاء أولئك المشتركين أولوية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي حتى في أوقات الذروة، وقد أفادت بعض التقارير بأن المشكلة كانت موجودة في سعة الخوادم، لكن لا يُعرف السبب الحقيقي وراءها في ظل غياب تصريح رسمي من مايكروسوفت بشأنها.