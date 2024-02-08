مؤتمر “ليب” يناقش مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي في دورته الثالثة 

أكد معالي المهندس عبدالله بن عامر السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، أن (ليب) LEAP المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم في دورته الثالثة يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها مركزًا للتقنية والابتكار ونقطة جذب للاستثمارات التقنية في المنطقة.

وتُعقد الدورة الثالثة من مؤتمر (ليب 2024) تحت شعار (آفاق جديدة)، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، وذلك خلال المدة الممتدة من 4 إلى 7 من مارس 2024، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة (تحالف).

منصة (ديب فيست) DeepFest:

يشارك في هذه الدورة أكثر من ألف شركة عالمية ومحلية في قطاع التقنية، وأكثر من ألف خبير ومتحدث من 180 دولة لمناقشة مستقبل التقنية، والذكاء الاصطناعي، واستعراض أحدث الابتكارات.

ويضم المؤتمر في نسخته هذا العام منصة (ديب فيست) DeepFest، التي تعود مجددًا بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالإضافة إلى عدد من المنصات والمسارح المتخصصة التي تقدم مجموعة من الدورات التدريبية، وجلسات الابتكار، بمشاركة مجموعة من الشركات الناشئة وأبرز الشركات التقنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.

ويسلط ليب 2024 الضوء على: التقنية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والألعاب، والفضاء، والأمن السيبراني، والتوائم الرقمية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء.

المملكة تقود مسيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة:

أكد معالي المهندس عبدالله السواحه، أن دعم وتمكين سمو ولي العهد لهذا الحراك التقني في المملكة، أسهم في قيادة المملكة العربية السعودية لمسيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة من خلال أكبر سوق للتقنية بقيمة تبلغ أكثر من 43 مليار دولار.

وقال معاليه: “إن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في عام 2023 وضع المملكة على قمة الهرم، من حيث كونها أكبر دولة في المنطقة تحصل على استثمارات متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار، ولتستحوذ بذلك على أكثر من نصف الاستثمارات المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عادًّا المملكة الآن أكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، مع نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع الذي يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون”.

ومن جهته قال فيصل الخميسي؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: “نسعى إلى تقديم دورة مميزة من مؤتمر ليب هذا العام، لا سيما أننا قد اختتمنا نسخة العام الماضي من ليب باستثمارات وإطلاقات تجاوزت 9 مليارات دولار، وبحضور يتعدى 172 ألف زائر، مما يؤكد مكانة مؤتمر ليب بأنه الأكبر من نوعه في العالم”.

فيما أوضح مايكل تشامبيون؛ الرئيس التنفيذي لشركة تحالف أن الدورة الثالثة من مؤتمر ليب تركز في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الكثيرة والتطورات التحويلية في سعيها إلى الارتقاء بقطاع التقنية العالمي إلى مستويات جديدة.