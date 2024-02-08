سيسكو تعلن تأسيس مركز بيانات سحابي في الإمارات

أعلنت شركة (سيسكو) Cisco، عزمها تأسيس مركز بيانات سحابي محلي جديد في الإمارات بحلول منتصف عام 2024، وذلك لخدمة عمليات المصادقة المتعددة الخاصة بنظام (Duo)، وتوفير حل وصول آمن.

وسيساعد مركز البيانات الجديد الشركات من جميع الأحجام في تعزيز الأمن السيبراني لديها وتحسين أداء الاتصال فيها.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: “تمتلك دولة الإمارات مكانة رائدة في تبني التقنيات الحديثة التي تشكل مستقبل البلاد، ويُعدّ الأمن السيبراني عنصرًا حاسمًا في رحلة التحول الرقمي الناجحة، ولا بدّ من إدماجه في مختلف القطاعات لتمكين إنشاء بنية تحتية سيبرانية آمنة ومرنة في الدولة تمكن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتمكن الشركات من الازدهار”.

وأضاف: “يُعدّ إعلان اليوم عن مركز الأمن السحابي من سيسكو في الإمارات خطوة مهمة لدعم الشركات في الاستجابة للمخاطر الإلكترونية المتغيرة باستمرار في عصرنا الرقمي اليوم، والمساهمة في تطوير منظومة شاملة وقوية تُعزز الأمن الإلكتروني وتحمي البنية التحتية الحيوية وتمنع التهديدات الأمنية”.

ومن جانبه، قال راج شوبرا، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لخدمات الأمن السيبراني في سيسكو: “أصبح بناء بنية تحتية آمنة تحمي المؤسسات من التهديدات المتزايدة أمرًا أكثر أهمية من أي وقت مضى، لا سيما مع استمرار الشركات في جميع أنحاء العالم في تعزيز جهودها الأمنية”.

وقالت ريم أسعد، نائبة الرئيس لشركة سيسكو بالشرق الأوسط وأفريقيا: “ندرك جيدًا مدى تعقيد مشهد التهديدات الأمنية اليوم، ونحرص على دعم عملائنا في دولة الإمارات لمواجهة هذه التحديات، ويمثل إطلاق مركز البيانات السحابية من سيسكو في الإمارات استثمارًا بالغ الأهمية نهدف من خلاله إلى دعم عملائنا لبناء بنية تحتية قائمة على الحوسبة السحابية وآمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات تتمحور حول الاستجابة للمخاطر السيبرانية دائمة التغير في العصر الرقمي الذي نعيشه”.