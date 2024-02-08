ديزني تدخل عالم الألعاب من خلال بوابة Epic Games

أعلنت ديزني أنها تستثمر مقدار 1.5 مليار دولار في Epic Games، الشركة المصنعة للعبة فورتنايت، وقالت في بيان إنها تتعاون مع Epic Games من أجل إنشاء عالم ألعاب وترفيه جديد كليًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتتعاون الشركتان من أجل بناء ما يوصف بأنه عالم الألعاب والترفيه الموسع والمفتوح الذي يوفر العديد من الفرص للمستهلكين للعب والمشاهدة والتسوق والتفاعل مع المحتوى والشخصيات والقصص من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وأفاتار.

ويتيح العالم للاعبين إنشاء القصص والتجارب والتعبير عن القاعدة الجماهيرية بطريقة ديزني المميزة، ومشاركة المحتوى بالطرق المفضلة.

وكتب بوب إيجر، الرئيس التنفيذي للشركة، في البيان: “علاقتنا الجديدة مع Epic Games تجمع بين العلامات التجارية والامتيازات المحبوبة لشركتنا مع لعبة فورتنايت ذات الشعبية الكبيرة في ألعاب تحويلية جديدة وعالم ترفيهي”.

وأضاف: “يعد هذا الدخول الكبير لشركة ديزني إلى عالم الألعاب ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع”.

ويعتمد عالم الترفيه الجديد على محرك Unreal Engine الرائد من Epic Games. وتستخدم ديزني حاليًا Unreal Engine من أجل إنتاج الأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى المستخدم في حدائق ديزني الترفيهية حول العالم.

كما عقدت سابقًا شراكة مع Epic Games من أجل جلب شخصيات من مارفل وترون وستار وورز إلى لعبة فورتنايت.

ولم تكشف أي من الشركتين عن مدى تقييم Epic Games بعد استثمار ديزني. وتمتلك مجموعة التكنولوجيا الصينية تينسنت حاليًا مقدار 40 في المئة من Epic Games، في حين تمتلك سوني اليابانية ما يزيد قليلاً عن 5 في المئة.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في البيان: “نحن نتعاون في شيء جديد تمامًا لبناء نظام بيئي مستمر ومفتوح وقابل للتشغيل البيني يجمع بين مجتمعي ديزني وفورتنايت”.

وأضاف: “كانت ديزني واحدة من الشركات الأولى التي آمنت بإمكانية الجمع بين عوالمها وعالمنا في فورتنايت”.

ويبدو هذا التعاون مشابهًا إلى حد كبير لتعاون Epic Games مع ليغو Lego، إذ تلقت Epic Games في عام 2022 استثمارًا قدره 2 مليار دولار، مما أدى إلى إطلاق لعبة Lego Fortnite في وقت سابق من هذا العام.