جوجل تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini بتغييرات عديدة

أعادت جوجل إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم “جيميني” Gemini بدلًا من الاسم السابق “بارد” Bard.

وكانت جوجل قد أطلقت مساعد الذكاء الاصطناعي “بارد” قبل نحو عام تقريبًا اعتمادًا على نموذج LaMDA قبل أن تغيره إلى نموذج Gemini نهاية العام الماضي، وتعيد تسمية مساعد بارد ليحمل اسم نموذج Gemini نفسه.

ويعمل مساعد الذكاء الاصطناعي “جيميني” حاليًا بنموذج Gemini Pro 1.0، وهو متاح في أكثر من 230 دولة بأكثر من 40 لغة.

ويمكن الوصول إلى مساعد Gemini عبر موقع الويب المخصص له، بالإضافة إلى تطبيق Gemini المتاح حاليًا في متجري جوجل بلاي وآب ستور، وهو ليس متاحًا حاليًا في كافة دول العالم.

ويمكن استخدام مساعد جوجل للذكاء الاصطناعي مجانًا، كما تقدم جوجل خطة مأجورة باشتراك شهري باسم Gemini Advanced اعتمادًا على نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Gemini Ultra 1.0.

وتتيح جوجل الاشتراك مقابل 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا بخطة تُسمى Google One AI Premium، مع سعة تخزين إضافية قدرها 2 تيرابايت، وإمكانية تفعيل مزايا الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني ومستندات جوجل وغيرها من التطبيقات، وهو ما يعطي الاشتراك في مساعد جوجل أفضلية مقارنةً بالاشتراك في ChatGPT أو Copilot.

ويحل Gemini في نظام أندرويد محل مساعد Google Assistant، ويمكن تنشيطه بالطريقة نفسها، وطلب بعض المهام مثل تلخيص مقال أو إنشاء تعليق لصورة والإجابة عن مختلف الأسئلة بالإضافة إلى الأوامر الصوتية التقليدية.