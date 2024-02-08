ثردز يضيف ميزة حفظ المشاركات لمنافسة إكس

بدأ ثردز باختبار ميزة الإشارة المرجعية المطلوبة بشدة للسماح للمستخدمين بوضع إشارة مرجعية على المنشورات المفضلة لإعادة زيارتها لاحقًا، وفقًا لرئيس إنستاجرام، آدم موسيري.

وقالت ميتا إن التحديث يبدأ بصفته اختبارًا محدودًا. ووفقًا للقطات الشاشة التي شاركتها ميتا، يبدو زر الحفظ في ثردز مشابهًا جدًا لإصدار إنستاجرام من الميزة.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى المنشورات المرجعية من قسم الحفظ في إعدادات التطبيق. ويمكن للمستخدمين المشاركين في الاختبار العثور على ميزة الحفظ الجديدة ضمن قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى من المنشور.

ونقلت إكس سابقًا زر الإشارة المرجعية عبر نظام التشغيل iOS لتسهيل العثور عليه. ومن المرجح أن يستمر ثردز في اختبار الموقع الأمثل لميزة الحفظ الجديدة.

ولا تبدو القدرة على حفظ المنشورات تحديثًا هامًا، مع أنها تساعد في إضفاء المزيد من التنظيم على تطبيق الشبكات الاجتماعية القائم على النصوص.

وتتمتع إنستاجرام بإمكانية وضع الإشارات المرجعية منذ عام 2016، لذا فإنه من المنطقي أن يتبنى ثردز هذه الميزة أيضًا.

وتعد القدرة على حفظ المحتوى لوقت لاحق مفيدة عندما تريد إلقاء نظرة على منشور وليس لديك الوقت لقراءته الآن.

ويفتقر ثردز حاليًا إلى المراسلة المباشرة وتصفية البحث والقوائم وعدد من المزايا الأخرى التي غالبًا ما يطلبها المستخدمون المتميزون الذين يتطلعون إلى استبدال إكس.

وقدم ثردز سابقًا ميزة الوسوم القابلة للبحث، مع أن ميتا قاومت حتى الآن إضافة البحث الزمني أو المزايا الشائعة.

وقال موسيري إن البحث الزمني قابل للتلاعب به بسهولة، مع أنه ظهر نموذج أولي داخلي لهذه الميزة سابقًا.

كما ظهر موظفو ميتا وهم يشاركون صورًا لميزة تشبه إلى حد كبير الموضوعات الشائعة، مع أنه من غير الواضح ما هي خطط الشركة بخصوص هذه الميزة.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة تواصل الاستماع إلى تعليقات المجتمع بخصوص طرق تحسين تجربة ثردز.

وكشف مارك زوكربيرج في الأسبوع الماضي أن التطبيق ارتفع إلى 130 مليون مستخدم شهريًا، وقال إن التطبيق لديه القدرة على أن يكون خدمة الشركة التالية لمليار مستخدم.