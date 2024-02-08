تقرير: آبل استحوذت على عشرات الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

أفاد تقرير جديد بأن آبل استحوذت على عشرات الشركات الناشئة الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي متجاوزة كافة الشركات الأخرى المنافسة في عمليات الاستحواذ في ذلك القطاع.

ووفقًا لتقرير جديد لشركة Statista المتخصصة في جمع البيانات وتحليلها، فقد استحوذت آبل وحدها على ما يصل إلى 32 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في مراحل تطورها المبكرة.

وتصدرت آبل قائمة الشركات الكبرى في إجراء عمليات الاستحواذ على شركات الذكاء الاصطناعي، تليها جوجل التي استحوذت على 21 شركة، ثم ميتا التي استحوذت على 18 شركة، ومايكروسوفت التي استحوذت على 17 شركة.

وتجري آبل عمليات استحواذ هادئة دون أي إعلان، وقد صرح الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك عام 2021 بأن شركته تشتري شركة ناشئة كل ثلاثة إلى أربعة أسابيع في المتوسط، لاحقًا رفعت آبل ذلك المعدل لإنجاز عملية استحواذ كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتقول شركة آبل إنها عادة تشتري الشركات من أجل التقنية والموظفين، لكنها لا تعلق على أسباب أي عملية استحواذ، وتصدر ردًا معياريًا على استفسارات وسائل الإعلام يفيد بأنها تشتري الشركات التقنية الصغيرة من وقت لآخر دون مناقشة الأهداف أو الخطط.

وتسعى آبل إلى اللحاق بالشركات المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصةً مايكروسوفت وجوجل اللتين حققتا كثيرًا من التقدم، وأطلقتا عددًا من المنتجات الموجهة للشركات والأفراد.

وتعمل الشركة حاليًا على تطوير مزايا مستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المفترض أن تصل المستخدمين في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وفقًا لتصريحات أخيرة لتيم كوك.