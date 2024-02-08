تعاون بين إنتل ومايكروسوفت و Cirrus Logic لتطوير تصميم الحواسيب

كشفت شركة إنتل ومايكروسوفت و Cirrus Logic، وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع الدوائر المتكاملة التناظرية ومعالجات إشارات الصوت الرقمية، عن تعاون مشترك لتصميم أجهزة الحواسيب المحمولة المزودة بوحدة المعالجة المركزية Lunar Lake.

يهدف هذا التعاون إلى تحسين بنية تصميم الحاسوب المحمول بخصائص فريدة تشمل التركيز على البرودة والهدوء والأداء العالي، وبهذا يمكن ابتكار أجهزة الحواسيب المحمولة بمزايا تجمع بين كفاءة الطاقة المنخفضة، وتصميم خفيف الوزن، والجودة الصوتية المذهلة.

ويأتي التصميم القياسي لأجهزة الحواسيب المحمولة مستندًا إلى ثلاثة مكونات رئيسية من شركة Cirrus Logic وهي: شريحة محول الطاقة العالية الكفاءة CP9314، وشريحة الترميز الصوتي CS42L43، وشريحة المضخم الصوتي CS35L56.

وتعد شريحة CP9314 العنصر الأهم، إذ تستخدم تقنية تحويل الطاقة المتقدمة لتحسين كفاءة المعالجات المركزية Lunar Lake، وهي تسمح بتصنيع حواسيب محمولة ذات تصميم رفيع مع عمر بطارية طويل.

كما تؤدي شريحة الترميز الصوتي وشريحة المضخم الصوتي دورًا بارزًا في تقديم التجربة الصوتية العالية الجودة مع مزايا الجيل التالي مثل دعم الصوت المكاني.

وتهدف مكونات شركة Cirrus Logic إلى تسليط الضوء على قدرات معالجات Lunar Lake، بداية مع كفاءة الطاقة وتحسين مستوى الأداء ضمن تصميم رفيع الشكل وخفيف الوزن. ومع أن التفاصيل المتعلقة بوحدات المعالجة المركزية Lunar Lake قليلة جدًا، فإن التوقعات تشير إلى أن إطلاق هذه المعالجات سيكون في النصف الثاني من هذا العام.

وإذا نجحت أجهزة الحواسيب المحمولة بتصميمها الجديد في تلبية الوعود المرجوة منها، فقد تساعد المعالجات المركزية Lunar Lake شركة إنتل في استعادة ريادتها من جديد.