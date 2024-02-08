تطبيق “بوتيم” يوفر بوابة “آني” للدفع الفوري في الإمارات

أعلنت (أسترا تك)، عن شراكة جديدة مع (الاتحاد للمدفوعات)، إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف إطلاق بوابة (آني) Aani الرائدة لخدمات الدفع الفوري، التي تتولى تشغيلها شركة (الاتحاد للمدفوعات).

وبموجب التعاون الجديد، يصبح تطبيق (بوتيم) – المدعوم من PayBy – أول منصة للتكنولوجيا المالية توفر بوابة (آني)، التي تتيح تنفيذ المعاملات المالية بشكل فوري وآمن على مدار الساعة، وتسمح بتحويل الأموال بسهولة من خلال استخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بالمستلم، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات الأرقام الدولية للحسابات المصرفية.

وتشتمل بوابة آني على مجموعة من الخصائص والمزايا المبتكرة التي تتيح التحويل الفوري والآمن للأموال اعتمادًا على رقم الهاتف فقط، لترسي معايير جديدة لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من خلال توفير توافقية شاملة بين مختلف خدمات الدفع، مما يتيح تنفيذ المعاملات المالية بنحو فوري على مدار الساعة.

وقال عبدالله أبو الشيخ؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (أسترا تك) وشركة بوتيم: “تسرنا قيادة الجهود لرسم ملامح جديدة في مجال تقنيات الدفع الرقمية، حيث تعكس الشراكة الجديدة التزامنا بتعزيز الابتكار والشمول المالي، ودعمنا لمبادرات دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد غير نقدي. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤيتنا لتطبيق بوتيم الفائق القدرات، ولا سيما بعد الزيادة في حجم التحويلات المالية عبر خدمة PayBy التي يدعمها التطبيق، التي تجاوز عددها ملياري معاملة آخرًا”.

منصة آني للدفع الفوري:

توفر بوابة (آني) للدفع الفوري مجموعة من الخدمات المالية المبتكرة، مثل: الدفع باستخدام أحد المُعرّفات المختلفة، والدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR، وطلب الدفع والمدفوعات بالتقسيط، كما تتيح تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية داخل دولة الإمارات بنحو فوري وآمن، مما يسهل عمليات الدفع الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء.

تفعيل الخدمة:

يمكن لمستخدمي تطبيق بوتيم تفعيل خدمة آني باتباع ثلاث خطوات بسيطة، تشمل: الذهاب إلى صفحة (المدفوعات)، واختيار (التحويل عن طريق آني)، ثم الضغط على خيار (التفعيل الآن)، ليتم بعد ذلك ربط الخدمة بحساب الدفع الخاص بمستخدم تطبيق بوتيم، مما يتيح إمكانية استقبال الأموال أو تحويلها بشكل مباشر من أي حساب مصرفي وإليه.

كما يمكن للمستخدمين إرسال الأموال واستقبالها من أي شخص فعّل خدمة آني سواء في تطبيق بوتيم أو في أي منصة أخرى، وفي حال لم تكن خدمة آني مفعلة في حساب المستفيد، يتعامل معها التطبيق كتحويل مالي محلي عادي، ويضاف المبلغ إلى حساب المستخدم.