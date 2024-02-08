بي إم دبليو تعلن سيارتها الكهربائية i5 Touring

أطلقت بي إم دبليو سيارة صالون عائلية كهربائية فاخرة، وهي i5 Touring، بمدى يصل إلى 560 كم.

وبعد إطلاق الفئة الخامسة الكهربائية في شهر مايو الماضي، تعمل بي إم دبليو على توسيع التشكيلة.

وتصف بي إم دبليو i5 Touring الجديدة بأنها سيارة متطورة ومتعددة الاستخدامات للقيادة اليومية.

وتتميز السيارة بسعة تخزين قدرها 570 لترًا قابلة للزيادة إلى 1700 لتر عند طي المقاعد الخلفية إلى الجهة السفلية.

وتتوفر سيارة i5 Touring بنسختين، هما eDrive40 Touring و M60 xDrive.

وزودت بي إم دبليو نموذج i5 M60 xDrive Touring بمحركات كهربائية مزدوجة تصل قوتها إلى 601 حصان (442 كيلوواط)، مع عزم دوران يصل إلى 820 نيوتن متر عند تمكين M Sport Boost، الأمر الذي يتيح لها التسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثوان.

ويشمل نموذج i5 eDrive40 Touring محركًا كهربائيًا خلفيًا بقوة تصل إلى 340 حصانًا (250 كيلوواط) مع عزم دوران يبلغ قدره 430 نيوتن متر، الأمر الذي يتيح لها التسارع إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 6.1 ثوان.

ويأتي نموذج i5 eDrive40 Touring مع نظام التعليق الهوائي الخلفي، في حين يضيف نموذج i5 M60 xDrive Touring نظام التعليق M Sport، وفرامل M Sport المحسنة، والهيكل المتكيف الاحترافي مع ممتصات الصدمات القابلة للتعديل والتوجيه النشط وإدارة الديناميكيات الجانبية ونظام تثبيت الدوران النشط والتحكم النشط في الدوران.

وتشغل بطارية بقوة قدرها 81.2 كيلوواط كلا النموذجين. وأضافت بي إم دبليو الاسترداد التكيفي ومضخة حرارية لتعزيز المدى.

ويحصل نموذج i5 eDrive40 Touring على مدى يتراوح بين 482 كم و 560 كم، في حين يتراوح مدى i5 M60 xDrive Touring بين 445 كم و 505 كم.

وتتضمن i5 Touring معيار شحن تيار متردد بقوة قدرها 11 كيلوواط مع خيار قدره 22 كيلوواط مع قوة شحن تصل إلى 205 كيلوواط بالتيار المستمر.

وزودت بي إم دبليو السيارة الكهربائية الجديدة بشاشة منحنية تجمع بين مجموعة العدادات وشاشة التحكم ونظام التشغيل BMW OS 8.5 ويأتي نظام المعلومات والترفيه مزودًا بوظيفة الوصول السريع والمساعد الافتراضي.

كما يوجد أيضًا شاشة رئيسية مُعاد تصميمها لسهولة الاستخدام. ويعد برنامج خرائط بي إم دبليو القائم على السحابة قياسيًا.

ويشتمل نظام Live Cockpit Plus القياسي على نظام ملاحة قائم على السحابة لخرائط بي إم دبليو، في حين يحصل نظام Live Cockpit Plus الاحترافي على شاشة عرض أمامية ورؤية معززة. وتوفر الحزمة المتصلة خيار يوتيوب أو تطبيق فيديو آخر للبث.

ويبدأ سعر نموذج i5 eDrive40 Touring من 72200 يورو في ألمانيا، في حين يبدأ سعر نموذج i5 M60 xDrive Touring من 101500 يورو في ألمانيا.