بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن يتعاونان لدعم تمويل الشركات المحلية السعودية

وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لدعم خيارات التمويل للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، بهدف بناء الوعي المالي وتسهيل خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجاء ذلك خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.

ويأتي هذا التعاون كجزء من برنامج (ثروة) للمحتوى المحلي الذي أطلقته شركة معادن لدعم تطوير نظام الأعمال في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.

أهداف اتفاقية بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن:

تهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة إستراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن، تعمل على تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستُدعم هذه المذكرة من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.

وقع #بنك_المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة التعدين العربية السعودية #معادن @MaadenKSA لإتاحة خيارات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. pic.twitter.com/gqU4YQliYX — بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة (@SMEBank_SA) February 7, 2024

وتسهم الاتفاقية في الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في برنامج (ثروة) التابع لمعادن لبناء برامج مخصصة تلبي احتياجات المستثمرين و الموردين للشركة، وستُمكن الشركات المحلية الموجودة في سلاسل التوريد لمعادن من الحصول على التمويل والاستثمار، مما يسهم في التنمية الشاملة لقطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وأوضح عبدالرحمن بن منصور؛ الرئيس التنفيذي المكلّف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشكل أهمية اقتصادية كبرى لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي استمرارًا للشراكات المحلية التي تسعى إلى تيسير خيارات التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتحديدًا التي لها علاقة مباشرة بقطاع التعدين والثروة المعدنية.

ومن جانبه، قال بوب ويلت؛ الرئيس التنفيذي لمعادن: “تلتزم معادن بدعم الشركات المحلية في سلسلة قيمتنا، بهدف ضمان نمو مستدام لقطاع التعدين والمعادن كأحد أركان الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويره في المملكة، الذي يُعدّ عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية 2030”.