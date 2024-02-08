بلوسكاي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين

شهدت منصة بلوسكاي المفتوحة المصدر ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين الجدد بعد يوم واحد من فتح المنصة للجمهور.

واكتسبت الخدمة أكثر من 850 ألف مستخدم جديد ليصل إجمالي الاشتراكات إلى ما يزيد قليلًا على 4 ملايين.

وكانت الخدمة في مرحلة تجريبية للمدعوين فقط لمدة عام تقريبًا، ونمت إلى ما يزيد قليلًا على 3 ملايين مستخدم عند فتحها رسميًا للجمهور.

وتمتلك بلوسكاي حاليًا ما يقرب من 4.1 ملايين تسجيل، وفقًا لمتتبع عبر الإنترنت. وكتبت جاي غرابر، الرئيسة التنفيذية لشركة بلوسكاي، في منشور عبر إكس: “الأمور تسير هنا”.

وتشير الزيادة في عدد المستخدمين الجدد إلى أنه لا يزال هناك فضول كبير بخصوص المنصة التي يدعمها جاك دورسي والتي بدأت بصفتها مشروعًا داخليًا في تويتر في عام 2019.

كما تشير الزيادة أيضًا إلى أن ميتا لم تستحوذ على السوق بالكامل لبديل تويتر القائم على النصوص المسمى ثردز. وأعلنت ميتا في الأسبوع الماضي أن تطبيق ثردز قد نما إلى 130 مليون مستخدم شهريًا.

وقالت غرابر إن بلوسكاي تعتزم النمو بوتيرة بطيئة حتى تتمكن من بناء المنصة والبروتوكول الأساسي، وذلك دون الضغط الإضافي الذي يمكن أن تسببه الزيادات المفاجئة في النمو.

وقد تأكدت بعض هذه المخاوف، إذ أدى الارتفاع الكبير في النشاط إلى بعض المشكلات التقنية عبر المنصة، ويشمل ذلك مشكلات في الخلاصات الخاصة بالتطبيق وتوقف الخدمة لمدة وجيزة. وقالت المنصة إنها حلت مشكلة التوقف خلال ساعتين.

ويتعلق جزء كبير من نجاح بلوسكاي المستقبلي بإمكانية حفاظها على النمو الجديد، إلى جانب حفاظها على اهتمام جميع مستخدميها الجدد.

وشهد ثردز أيضًا ارتفاعًا أوليًا في عدد المستخدمين الجدد، ومن ثم تراجع قبل أن يتجدد مرة أخرى.

وتشبه بلوسكاي إلى حد ما ثردز وإكس، مع أنها نوع مختلف كليًا من المنصات وجزء من الحركة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي غير المركزية.

ويعمل بروتوكولها المفتوح المصدر بصفته واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة دائمًا، وتحتوي المنصة العشرات من المطورين الذين يبنون تجاربهم الخاصة.

وتوفر بلوسكاي أيضًا المزيد من مزايا التخصيص للمستخدمين، مع مزايا مثل الخوارزميات الخاصة والقدرة على اختيار إعدادات الإشراف على المحتوى.