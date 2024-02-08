آبل تُعيد تصميم تطبيق آي كلاود في ويندوز

أعادت آبل تصميم تطبيق منصة التخزين السحابية التابعة لها “آي كلاود” في نظام ويندوز لتسهيل تثبيت التطبيق وتحسين واجهة المستخدم.

ويهدف المظهر الجديد للتطبيق إلى تسهيل الوصول إلى سحابة آي كلاود في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز، بالإضافة إلى توضيح المحتوى الذي يُزامن مع أجهزة آبل.

ويتيح التحديث الجديد لتطبيق آي كلاود عرض حالة مزامنة المحتوى عبر السحابة ومدى تقدمها، ودعم مفاتيح الأمان الفعلية لتسجيل الدخول بأمان باستخدام معرّف آبل Apple ID، وتحسينات أداء مزامنة الصور.

وسيعمل التحديث الجديد أيضًا على تقليل تكرار مطالبات تسجيل الدخول إلى الحساب، وحل مشكلات مزامنة جهات الاتصال والتقويم مع تطبيق مايكروسوفت “أوتلوك” Outlook، لكن يجب تحديث ويندوز 11 في الحاسوب إلى تحديث 22H2 فما أحدث.

ويتيح تطبيق آي كلاود في نظام ويندوز إمكانية الوصول إلى الصور المخزنة في السحابة وعرضها في تطبيق مايكروسوفت للصور في النظام ومزامنة الصور مع أجهزة آبل وإنشاء ألبومات مشتركة، كما يتيح الوصول إلى الملفات الأخرى المخزنة عبر تطبيق إدارة الملفات في ويندوز.

ويسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بالاطلاع على كلمات المرور المحفوظة في حساباتهم، بالإضافة إلى جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية وغيرها من المعلومات المهمة.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق آي كلاود الجديد المُعاد تصميمه من متجر مايكروسوفت الرسمي على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 10 أو 11، علمًا بأن حجمه يتجاوز حاليًا 700 ميجابايت.