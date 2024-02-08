آبل تنهي تطبيق آيتونز في ويندوز وتطلق تطبيقات بديلة

أعلنت آبل رسميًا إطلاق تطبيقاتها الجديدة للصوتيات والتلفاز والأجهزة للحواسيب العاملة بنظام ويندوز لتضع بذلك نهاية لتطبيقها الشهير آيتونز.

وانقسم تطبيق آيتونز في ويندوز إلى التطبيقات الثلاثة الجديدة التي كانت آبل تختبرها منذ مدة طويلة قبل إعلان إطلاقها رسميًا.

ويمكن لمستخدمي نظام ويندوز 10 و 11 تنزيل التطبيقات الثلاثة المنفصلة لإدارة الأجهزة عبر تطبيق Apple Devices أو الوصول إلى محتوى ‌Apple Music‌ و‌Apple TV‌، كما هو الحال في نظام ماك.

وأُطلقت التطبيقات الجديدة أول مرة في المرحلة التجريبية مطلع العام الماضي، وأصدرت لها آبل كثيرًا من التحديثات منذ ذلك الحين، لذا فهي تعمل عليها منذ أكثر من عام قبل الإطلاق الرسمي.

ويمنح تطبيق الصوتيات ‌Apple Music‌ مستخدمي ويندوز وسيلة للاستماع إلى الملفات الصوتية وإدارتها من مكتبة آيتونز الخاصة بهم، ومنها المشتريات المملوكة لهم، في حين يتيح تطبيق التلفاز ‌Apple TV‌ للمستخدمين مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية وإدارتها، ويتيح كلا التطبيقين أيضًا الوصول إلى خدمات بث الصوتيات والبث التلفزيوني من آبل.

وأما تطبيق الأجهزة Apple Devices، فهو مخصص لتمكين المستخدمين من تحديث أجهزة آيفون أو آيباد عبر الحاسوب بالإضافة إلى أخذ النسخ الاحتياطية واستعادتها ومزامنة المحتوى مع الحاسوب على نحو أسهل مقارنةً بتطبيق آيتونز.

ومن أجل التخلي عن تطبيق آيتونز، يجب تثبيت التطبيقات الثلاثة الجديدة السابق الإشارة إليها، وسيقتصر دور آيتونز بعدها على الوصول إلى ملفات بودكاست والكتب الصوتية وإدارتها.

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يمكنهم التحديث إلى ويندوز 10 فما أحدث، يمكنهم الاستمرار باستخدام تطبيق آيتونز في الوقت الحالي.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيقات آبل الجديدة البديلة لآيتونز من متجر مايكروسوفت الرسمي للتطبيقات.