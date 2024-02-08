آبل تتطلع إلى آيفون قابل للطي بعد إطلاق فيجين برو

تطور آبل نموذجين أوليين على الأقل من هواتف آيفون يمكن طيهما أفقيًا، على غرار أجهزة Galaxy Z Flip من سامسونج، وذلك وفقًا لتقرير جديد من The Information.

وكانت الشركة قد أوقفت سابقًا تطوير هاتف آيفون القابل للطي وتحولت إلى التركيز على جهاز آيباد القابل للطي بسبب المشكلات المتعلقة بالمتانة والتجعد الدائم.

ويشير التقرير الجديد من The Information إلى أن آبل قد عادت إلى تطوير أجهزة آيفون القابلة للطي.

وتجدد هذا الهدف بعد الإطلاق الناجح في الأسبوع الماضي لنظارة الواقع المختلط فيجين برو، إذ مرت النظارة بعملية تطوير سرية وطويلة وصعبة.

ومن غير المرجح وصول هاتف آيفون قابل للطي في أي وقت قريب، إذ يفيد التقرير أن الجهاز ليس ضمن خطط الإنتاج للشركة لعام 2024 أو عام 2025.

وتسعى آبل إلى بناء آيفون قابل للطي مع شاشات على الجزء الخارجي من الجهاز، مع أن المهندسين عانوا بسبب التصميم لأنه يمكن أن ينكسر بسهولة.

وبحسب ما ورد، يرغب المهندسون أيضًا في تطوير هاتف قابل للطي يكون رفيعًا مثل نماذج آيفون الحالية، مع أن أحجام البطارية ومكونات الشاشة تجعل هذا تحديًا.

وتحدثت آبل حتى الآن مع شركة مصنعة واحدة على الأقل في آسيا بخصوص شراء أجزاء لأجهزة آيفون القابلة للطي بأحجام مختلفة، وفقًا لتقرير The Information.

ولا يزال العمل جاريًا على جهاز آيباد القابل للطي الذي ترددت شائعات عنه منذ مدة طويلة أيضًا.

ووفقًا للتقرير، تتطلع آبل إلى تطوير جهاز لوحي قابل للطي بحجم جهاز آيباد ميني نفسه مع شاشة بقياس قدره 8 بوصات.

ويقال إن مهندسي آبل الذين يعملون على المنتج يحاولون تقليل التجعد الذي يظهر في وسط الشاشة ويريدون أيضًا تطوير مفصل يسمح للشاشة بالظهور بطريقة مسطحة عند فتحها.

ولا يزال من غير الواضح متى يمكن لشركة آبل إطلاق جهاز آيباد القابل للطي، مع أن تقريرًا حديثًا من The Elec يشير إلى أن الشركة تستعد لجهاز بقياس قدره بين 7 بوصات و 8 بوصات لعام 2026 أو عام 2027.