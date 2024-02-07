TCL تعلن هاتفًا جديدًا مع تقنية الشاشة NxtVision

أعلنت TCL هاتفها الذكي الجديد المسمى 505، ويتميز هذا الهاتف بتصميم مألوف يتماشى مع باقي أجهزة السلسلة 50.

وتميل الشركة إلى إعلان عدد كبير من الهواتف الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، وكشفت هذا العام عن سلسلة TCL 50 المكونة من 7 أعضاء، إذ ظهرت هذه السلسلة أول مرة في شهر يناير.

ويعد جهاز 505 بمنزلة العضو الثامن في سلسلة 50، وصممت TCL هاتفها الجديد بالاعتماد على شاشة من فئة IPS LCD بقياس قدره 6.75 بوصات وبدقة قدرها 720×1600 بكسلًا وبكثافة قدرها 260 بكسلًا في البوصة ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا ومعدل سطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع.

وتتميز الشاشة أيضًا بطبقة NxtVision الخالية من الانعكاس من TCL، وتعمل هذه الطبقة على تصفية الضوء الأزرق.

وزودت الشركة الهاتف بمجموعة شرائح Helio G36 من ميدياتيك المقترنة بوحدة معالجة الرسومات المدمجة IMG GE8320.

ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت. وتوجد فتحة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين الداخلية حتى مقدار 512 جيجابايت.

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تتميز بمستشعر بقياس قدره 1/2.55 بوصة وفتحة عدسة قدرها F1.8 ومجال رؤية قدره 79.4 درجة، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل تتميز بمستشعر بقياس قدره 1/5 بوصة وفتحة عدسة قدرها F2.4 ومجال رؤية قدره 88.8 درجة.

كما أن الهاتف مزود أيضًا بكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل تتميز بمستشعر بقياس قدره 1/5 بوصة وفتحة عدسة قدرها F2.2 ومجال رؤية قدره 76.8 درجة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وتأتي البطارية بسعة قدرها 5010 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط.

ويتوفر هاتف 505 باللونين الأزرق المحيطي والرمادي الفلكي. ولم تكشف TCL عن أي تفاصيل بخصوص الأسعار في الوقت الحالي.