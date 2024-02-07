OpenAI تضيف علامات مائية جديدة إلى DALL-E 3

تضيف OpenAI علامات مائية إلى البيانات الوصفية للصور المولدة بالذكاء الاصطناعي الناتجة عن DALL-E 3، ويأتي ذلك مع توجه المزيد من الشركات إلى تقديم الدعم لمعايير تحالف C2PA.

وتقول الشركة إن العلامات المائية من C2PA تظهر في الصور المولدة عبر موقع ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات لنموذج DALL-E 3.

ويحصل مستخدمو الهاتف المحمول على العلامات المائية بتاريخ 12 فبراير. وتتضمن العلامات المائية البيانات الوصفية غير المرئية وأيقونة Content Credentials المرئية، وتظهر هذه الأيقونة في الزاوية العلوية اليسرى من كل صورة.

ويمكن للأشخاص التحقق من المصدر – أي أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتوليد المحتوى – لأي صورة مولدة بمنصات OpenAI من خلال مواقع الويب، مثل Content Credentials Verify.

وتستطيع شركات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي إضافة العلامات المائية إلى الصور الثابتة، وليس مقاطع الفيديو أو النصوص.

وتقول OpenAI إن تأثير إضافة البيانات الوصفية للعلامة المائية إلى الصور ضئيل فيما يتعلق بزمن الوصول ولن تؤثر الإضافة في جودة توليد الصورة. كما تؤدي الإضافة إلى زيادة أحجام الصور قليلًا لبعض المهام.

ويحث تحالف C2PA على استخدام البيانات الوصفية Content Credentials للعلامة المائية من أجل تحديد مصدر المحتوى وإظهار إذا كانت من صنع البشر أو الذكاء الاصطناعي.

وأنشأت أدوبي أيقونة Content Credentials، وتعتزم OpenAI إضافة هذه الأيقونة إلى الصور المولدة باستخدام DALL-E 3.

وأعلنت ميتا أيضًا أنها تضيف علامات إلى المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي.

ويعد تحديد المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أحد التوجيهات الرئيسية في الأمر التنفيذي لإدارة بايدن بخصوص الذكاء الاصطناعي، مع أن العلامة المائية ليست طريقة مؤكدة لوقف المعلومات الخطأ.

وتشير OpenAI إلى أن البيانات الوصفية لمعايير تحالف C2PA قابلة للإزالة بسهولة عن طريق الخطأ أو عن قصد، لا سيما أن معظم منصات التواصل الاجتماعي غالبًا ما تزيل البيانات الوصفية من المحتوى المحمل. ويؤدي التقاط لقطة للشاشة إلى حذف البيانات الوصفية.

وتقول OpenAI عبر موقعها: “نعتقد أن اعتماد هذه الأساليب لتحديد المصدر وتشجيع المستخدمين على تعرف هذه الإشارات هو المفتاح لزيادة مصداقية المعلومات الرقمية”.