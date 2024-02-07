ون بلس تبدأ إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي لهواتفها

بدأت شركة ون بلس الصينية إطلاق بعض المزايا الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لبعض هواتفها عبر تحديث جديد.

وأفاد مالكو هواتف ون بلس 11 و 12 في الصين بأنهم بدأوا الحصول على تحديث جديد لواجهة ColorOS المبنية على نظام أندرويد 14 في هواتفهم لإجراء بعض التغييرات في النظام وإضافة مزايا تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز تلك المزايا الجديدة ميزة “الملخِّص” AI Summarizer التي تعمل على تلخيص المكالمات واستخلاص المعلومات المهمة، مثل الأوقات والأماكن والإجراءات وغيرها من المعلومات في أثناء إجراء المكالمات.

وأضافت ون بلس أيضًا ميزة أخرى لتعديل الصور بإزالة الأشخاص أو العناصر غير المرغوب فيها داخل الصورة، على غرار “محرر الصور السحري” Magic Editor من جوجل.

وقدمت الشركة الصينية تحسينات لميزة أخرى تُطلق عليها اسم “Breeno Touch” من أجل تعرف العناصر المعروضة على الشاشة وتقديم خيارات لإجراءات مرتبطة بها، بالإضافة إلى ميزة أخرى تتيح تلخيص المقالات التي يقرؤها المستخدم.

ومن المنتظر أن تتيح ون بلس تلك المزايا الجديدة لباقي المستخدمين حول العالم خارج الصين، كما يتوقع أن تتوفر مزايا مشابهة في هواتف أوبو وفيفو؛ لكون تلك الشركات تتبع مجموعة BBK الصينية نفسها.

وقد لاقت ون بلس بعض الانتقادات لافتقار هواتفها الجديدة الرائدة كهاتف “ون بلس 12” إلى مزايا الذكاء الاصطناعي على نحو واضح خلافًا لإصدارات أخرى منافسة، مثل سلسلة بكسل 8 من جوجل وسلسلة جالاكسي S24 من سامسونج.