واشنطن تحذر من استخدام فيجين برو أثناء القيادة

أصدر وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيجيج، تحذيرًا بخصوص استخدام نظارة الواقع المختلط فيجين برو من آبل أثناء القيادة.

وتحتوي النظارات الجديدة ميزة تدمج التطبيقات الرقمية والمناطق المحيطة بالشخص في مساحة واحدة غامرة.

وبدأت مقاطع الفيديو لأشخاص يرتدونها في أماكن غريبة بالظهور عبر الإنترنت منذ إصدارها في 2 فبراير.

ودفعت مقاطع الفيديو مسؤولي النقل الفيدراليين إلى إصدار تحذيرات، إذ يأتي تحذير وزير النقل الأمريكي بعد أن شوهد أحد مالكي النظارة وهو يرتديها أثناء القيادة على الطريق السريع في سيارة تسلا سايبرتراك Cybertruck.

كما شاركت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في التحذير. وقالت الوكالة في بيان إن القيادة أثناء ارتداء نظارة الرأس للواقع الافتراضي هو تصرف متهور ويتجاهل سلامة الجميع على الطريق.

وأضافت الوكالة: “لا توجد مركبات ذاتية القيادة بالكامل متاحة للبيع اليوم. القيادة المشتتة ليست مزحة. قتل في عام 2021 أكثر من 3500 شخص في الولايات المتحدة في حوادث تنطوي على القيادة المتهورة، وأصيب أكثر من 360 ألفًا”.

وظهرت نظارة فيجين برو منذ طرحها للبيع في جميع أنواع الأماكن غير العادية، من صالة الألعاب الرياضية إلى الطائرات وغيرها من الأماكن الغريبة.

وقال بوتيجيج في منشور عبر منصة إكس: “تتطلب جميع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتوفرة اليوم سيطرة السائق البشري ومشاركته في مهمة القيادة في جميع الأوقات”.

وتأتي نظارة الرأس من آبل مع تحذيرات متعددة تنصح المستخدمين بعدم استخدامها أثناء تشغيل مركبة متحركة أو في أي مواقف أخرى تتطلب الاهتمام بالسلامة.

وقال صانع الفيديو، دانتي لينتيني، بعد تحذير الوزير بوتيجيج، إن اللقطات كانت بمنزلة مسرحية هزلية التقطها مع الأصدقاء من أجل المحتوى فقط، وأنه ارتدى نظارة الرأس لمدة قدرها 40 ثانية فقط أثناء القيادة دون تشغيل أي تطبيقات ضمن فيجين برو.

وأوضح لينتيني أن اللقطات التي تشير إلى إلقاء القبض عليه لقيادته أثناء ارتداء نظارة الرأس كانت مخططة، إذ كانت الشرطة تستجيب لشيء آخر في المنطقة في ذلك الوقت، وقد استطاع تسجيل ذلك في الوقت واللحظة المناسبة.

وأضاف لينتيني أن فيجين برو تحتوي ميزة وضع القيادة، وتعمل هذه الميزة على تعطيل استخدام العديد من التطبيقات.

وتأتي سايبرتراك Cybertruck مع نظام Autopilot من تسلا، مع أن هذه الميزة غير مفعلة بعد ضمن الدفعة الأولى من مركبات Founder’s Edition.

ويعني هذا أن لينتيني كان يسير على الطريق السريع في حين كان يرتدي فيجين برو دون مساعدة أي أنظمة متقدمة لمساعدة السائق.