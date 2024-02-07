موزيلا تزيل معلوماتك الشخصية المسربة

تقدم موزيلا خدمة اشتراك جديدة Mozilla Monitor Plus تساعد الأشخاص في تحديد موقع معلوماتهم الشخصية والحساسة وإزالتها من مواقع وسطاء البيانات عبر الويب.

وتقول المؤسسة غير الربحية إن ذلك يتضمن القدرة على إزالة رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وعنوان منزلك وغيرها من المعلومات التي تعرض عبر مواقع وسطاء البيانات وتباع من أجل تحقيق الربح.

وتقدم موزيلا خدمة الاشتراك الجديدة Mozilla Monitor Plus بصفتها جزءًا من Mozilla Monitor (المعروفة سابقًا باسم Firefox Monitor)، وهي خدمة مجانية تُعلمك عندما يكون بريدك الإلكتروني جزءًا من خرق البيانات.

ويسمح الاشتراك الاختياري المُضاف حديثًا Mozilla Monitor Plus لأكثر من 10 ملايين من مستخدمي Mozilla Monitor الحاليين بإجراء عمليات فحص لمعرفة إذا كانت معلوماتهم الشخصية مسربة.

ويزود الاشتراك الجديد المستخدمين بالأدوات اللازمة للمساعدة في جعل هذه المعلومات خاصة مرة أخرى.

وتعد عملية إزالة المعلومات من مواقع وسطاء البيانات في الوقت الحالي معقدة ومربكة. وتحتوي معظم المواقع صفحة إلغاء الاشتراك، ويمكنك ملء نموذج لطلب إزالة معلوماتك، أو يمكنك الاتصال بالوسيط مباشرة لطلب ذلك.

ولا يعرف الأشخاص في كثير من الأحيان من يمتلك معلوماتهم أو كيفية إزالتها بعد العثور عليها عبر الإنترنت.

وتهدف Mozilla Monitor Plus إلى تسهيل هذه العملية من خلال البحث استباقيًا عبر 190 موقعًا لوسطاء البيانات المعروفين ببيع المعلومات الشخصية والخاصة للأشخاص.

وتبدأ Mozilla Monitor Plus طلب الإزالة نيابةً عنك إذا اكتشفت البيانات التي قدمتها إلى موزيلا، مثل اسمك وموقعك الجغرافي وتاريخ ميلادك.

وتشير موزيلا إلى أن العملية قد تستغرق يومًا أو حتى شهرًا. وتعد هذه الميزة جزءًا من اشتراك Mozilla Monitor Plus الجديد الذي تبلغ قيمته 14 دولارًا شهريًا، والذي ينخفض إلى 9 دولارات شهريًا في حال شراء اشتراك سنوي.

ويمتلك المستخدمون المجانيون بدلًا من ذلك خيار إجراء فحص لمواقع وسطاء البيانات لمرة واحدة، مع أنه يجب عليهم اتباع الخطوات اللازمة لإزالة معلوماتهم يدويًا.

ومن المحتمل أن يساعد هذا الخيار موزيلا في بيع خدمة الاشتراك الجديدة، إذ إنها توفر عمليات الإزالة التلقائية لهذه العملية المضنية.

ويحصل كل من المستخدمين المجانيين والمشتركين بالخدمة المأجورة على تنبيهات بخصوص خروقات البيانات، مع تقديم أدوات لإصلاح تلك الخروقات العالية المخاطر.

وتشير المؤسسة غير الربحية إلى أن 233 مليون شخص تأثروا بخروقات البيانات في عام 2023 وحده، مما يجعل مثل هذه الأداة ضرورية هذه الأيام.

ويستفيد المشتركون في Mozilla Monitor Plus من عمليات الفحص الشهرية والإزالة التلقائية.