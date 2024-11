لينكدإن تطرح مزايا ذكاء اصطناعي لتسهيل التواصل

قدمت لينكدإن مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التواصل عبر منصتها.

وتأتي هذه التحديثات في وقت يعيد فيه العديد من المهنيين تقييم حياتهم المهنية ويتطلعون إلى توسيع شبكاتهم.

وتستخدم المزايا الجديدة الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات، مثل إجراء الاتصالات والبحث عن الوظائف ومشاركة المحتوى.

وتستشهد المنصة باستطلاع حديث وجد أن 85 في المئة من المهنيين يفكرون في تغيير وظائفهم في عام 2024.

وتدرك لينكدإن أن بناء شبكة احترافية والحفاظ عليها يتطلب التزامًا كبيرًا بالوقت، إذ أفاد ما يقرب من ربع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنهم يقضون بين 6 ساعات و 10 ساعات أسبوعيًا في أنشطة التواصل.

وتستخدم مزايا المنصة الجديدة الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة التواصل.

ويتضمن ذلك علامة تبويب الشبكة المعاد تصميمها. ويهدف القسمان Grow و Catch Up إلى مساعدة المستخدمين في توسيع شبكتهم والبقاء على اطلاع دائم بالاتصالات الحالية.

ويستخدم قسم Grow خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في إدارة الاتصالات والعثور على جهات اتصال جديدة ذات صلة. ويقدم اقتراحات خاصة من خلال ميزة People You May Know.

ويطالب قسم Catch Up المستخدمين بإعادة الاتصال بشبكتهم بناءً على التحديثات، مثل تغييرات الوظائف أو الذكرى السنوية للعمل أو التعيينات الجديدة أو أعياد الميلاد. ويهدف هذا إلى تشجيع المزيد من التفاعلات المفيدة بين المستخدمين.

وقدمت لينكدإن ميزة ضمن اشتراك Premium تساعد المستخدمين في كتابة رسائل تمهيدية عند بدء المحادثات لحل “مشكلة الصفحة الفارغة” التي يواجهها الكثيرون عند بدء المحادثات عبر المنصة.

وتوفر الأداة مسودات رسائل مصممة لكلا الطرفين من خلال إدماج المعلومات من الحسابات، ويمكن للمستخدمين تخصيص تلك المسودات لتعكس ما يريدون وأهداف المحادثة.

وتتوقع لينكدإن أن تنمو المشاركة والتفاعلات في عام 2024، وذلك في ظل حدوث أكثر من 5 مليارات اتصال عبر المنصة في عام 2023.

وتهدف مزايا لينكدإن الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تسهيل التنقل في سوق العمل وزيادة كفاءة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى المضي قدمًا في الصناعات التنافسية، وذلك نظرًا إلى أن العلاقات المهنية قد تؤثر جدًا في التقدم الوظيفي.