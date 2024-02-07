شاشات MSI OLED تحصل على ضمان لمدة ثلاث سنوات

كشفت شركة MSI، المتخصصة في صناعة شاشات وقطع الحاسوب والأجهزة الطرفية، عن توسيع دعمها لشاشات OLED بضمان يمتد لمدة ثلاث سنوات بعد أن أصبحت الخيار المفضل للاعبين، لكن هناك مشكلة واضحة تواجه هذا النوع من الشاشات وتعرف باحتراق لوحة OLED.

بالإضافة إلى دعم هذا النوع من الشاشات بضمان لمدة ثلاث سنوات ليشمل الحماية من مشكلة الاحتراق، تقدم MSI أيضًا حماية إضافية لشاشات OLED مع تقنية OLED CARE 2.0، إذ صُممت هذه التقنية المتطورة لتوفير حماية محسنة للوحات OLED ولإطالة عمرها الافتراضي.

هذا الدعم الذي تقدمه شركة MSI يؤكد مدى التزامها بتقديم التجربة المثلى لشاشات OLED، خاصة بعد انتشار مشكلة احتراق لوحة OLED وتأثيرها في تجربة المستخدم، ويحدث احتراق لوحة شاشة OLED عندما يبقى المشهد المعروض على الشاشة ثابتًا لمدة طويلة من الزمن دون انقطاع مع معدل سطوع مرتفع.

وهناك 7 شاشات OLED حصلت على ضمان لمدة ثلاث سنوات وهي: شاشة MAG 271QPX QD-OLED، وشاشة MAG 321UPX QD-OLED، وشاشة MAG 341CQP QD-OLED، وشاشة MPG 271QRX QD-OLED، وشاشة MPG 321URX QD-OLED، وشاشة MPG 491CQP QD-OLED، وشاشة MEG 342C QD-OLED.

وتأتي تقنية MSI OLED CARE مع ثلاث مزايا لحماية لوحة شاشات OLED وهي: إزاحة البكسل، وحماية اللوحة، واكتشاف الشاشة الثابتة.

تهدف جميع مزايا OLED CARE إلى منع الأسباب الرئيسية التي تسبب مشكلة احتراق لوحة OLED ويمكن الوصول إلى هذه المزايا بسهولة من تطبيق MSI Gaming Intelligence أو من قائمة (OSD) لشاشة MSI OLED.