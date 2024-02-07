سناب شات تعتزم توحيد تجربة Spotlight و Stories

تتخذ سناب شات خطوات قليلة هذا العام لتعزيز النمو، ويتضمن ذلك توحيد التجربة عبر Stories و Spotlight، وتحسين التفاعلات الإعلانية عبر المنصات، وزيادة التفاعل، ونمو المستخدمين في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأطلقت الشبكة الاجتماعية ميزة Spotlight منذ أكثر من ثلاث سنوات وشهدت نتائج واعدة.

وارتفع إجمالي الوقت المستغرق في مشاهدة Spotlight بمقدار 175 في المئة سنويًا، وزاد متوسط المستخدمين النشطين شهريًا بمقدار 35% سنويًا.

وقالت سناب شات إنها تريد الاستفادة من أشياء، مثل آليات التصنيف ومحركات التوصية من Spotlight وجلبها إلى ميزة Stories من أجل زيادة التفاعل.

وتريد سناب شات أن تبدأ من خلال توحيد واجهة المستخدم والتنقل بين Spotlight و Stories، مع أنها تدرك أن التغييرات في المنتجات الأساسية مثل هذه قد تأتي بنتائج عكسية.

وقالت المنصة: “نعتقد أن أحد الأشياء المحبطة من منظور تجربة المستخدم هو أن واجهة المستخدم والتنقل في Spotlight يختلفان عن واجهة المستخدم والتنقل في Stories”.

وتحاول الخطوات الأولية توحيد واجهة المستخدم ومن ثم توحيد التنقل والتحقق من عدم وجود أي تأثيرات ثانوية سلبية في أجزاء مختلفة من المنتجات الرئيسية.

وتتعلق جهود سناب شات لإدماج تجربة Stories و Spotlight أيضًا بحقيقة أن الشبكة الاجتماعية تسعى إلى تقديم حوافز فضلى للمعلنين.

وأشارت سناب شات إلى أن Spotlight تتضمن محتوًى آمنًا للعلامة التجارية بمقدار 99 في المئة، وفقًا لتقدير جهة خارجية.

وأوضحت سناب شات أنها توفر للمعلنين إمكانية الحصول على تجربة آمنة للعلامة التجارية دون دفع علاوة مقابل تجنب المحتوى الضار كما هو الحال ضمن المنصات الأخرى.

وتعتقد سناب شات أنها قادرة على الاستمرار في تقديم هذه الفوائد للمعلنين في هذه التجربة الموحدة، وأن المستويات العالية جدًا من أمان العلامة التجارية تعد تمييزًا حقيقيًا لها.

وقالت المنصة أيضًا إنها تخطط لنشر رؤى من استخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI من أجل توفير إعلانات ملاءمة وجاذبة للمستخدمين.

وأعلنت سناب شات في شهر مايو 2023 منتجات إعلانية جديدة لكل من Stories و Spotlight بالإضافة إلى ميزة الارتباط الدعائي لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي My AI.

وركزت المنصة خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير تطبيق أندرويد من أجل تحقيق النمو في الأسواق الناشئة.

وأصبحت المنصة الآن جاهزة لزيادة تطوير تطبيق iOS من أجل جذب المزيد من التفاعل من المناطق التي يمكن تحقيق الدخل منها، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.