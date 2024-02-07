جوجل تتيح مشاركة كلمات المرور مع العائلة

أعلنت جوجل إتاحة إمكانية مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة عبر تطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بها “Google Password Manager”.

وستتيح الشركة للحسابات مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع باقي أفراد العائلة، مع إمكانية تفعيل شروط محددة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل رؤية أحد الوالدين الواجبات المدرسية لطفله.

وكشفت جوجل عن مزايا أخرى في نظام الرقابة الأبوية في أندرويد Family Link مثل القدرة على إدارة خيارات الرقابة الأبوية مباشرة من صفحة محرك بحث جوجل، عندما يدخل المستخدم عبارات معينة في محرك البحث، مثل “الرقابة الأبوية”، لتسهيل الوصول إليها.

وسيظهر مربع إدارة الرقابة الأبوية أعلى نتائج البحث، مع إدراج الحسابات المُضافة كأفراد العائلة والقدرة على ضبط إعداداتهم.

وستعمل جوجل أيضًا على تحسين الوصول إلى خيارات “البحث الآمن” للوصول إليها مباشرةً في صفحات معينة من نتائج البحث عند استخدام كلمات مفتاحية محددة للبحث، مع توفر خيارات مثل تعتيم المحتوى أو تصفيته.

ولم يُذكر على وجه التحديد موعد إتاحة تلك المزايا الجديدة، واكتفت جوجل بالإشارة إلى أن ذلك “سيكون قريبًا”.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة جوجل الخيرية Google.org أنها ستقدم مبلغًا قدره 20 مليون دولار أمريكي من أجل “دعم العمل الذي يعزز الرفاهية الرقمية والصحة العقلية والسلامة عبر الإنترنت للأطفال من كافة الأعمار”، كما كشفت عن أولى شركاء تلك المبادرة، وهما مجلة الأطفال Highlights Magazine ومنظمة Sesame Workshop غير الربحية الداعمة للأطفال.