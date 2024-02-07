توطين تكنولوجيا الطائرات المسيّرة في الرياض

دشنت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، مصنعًا للطائرات المسيّرة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويًا، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتنوع والمتزايد على هذه التكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إنجاز وطني يُحدث تحولًا في مجال الطائرات المسيّرة في المملكة والشرق الأوسط.

ويُعد مصنع شركة (إنترا) للطائرات المسيّرة مركزًا تكنولوجيًا حديثًا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه.

تصميم هياكل الطائرات المسيّرة وتصنيعها:

يتخصص في تصنيع هياكل الطائرات المسيّرة بمختلف أحجامها وإدماج مختلف أنواع الأنظمة والحمولات، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة بجانب تحسين أداء الطائرات المسيّرة في الساحة العسكرية والمدنية.

ويتسم مصنع (إنترا)، بالقدرة على تصميم هياكل الطائرات المسيّرة التي يصل طولها إلى 25 مترًا وتصنيعها، مما يمثل تنوعًا فريدًا يلبي احتياجات السوق بنحو شامل.

تقديم منتجات متطورة:

يُظهر هذا التخصص المميز التفاني في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران المسيّر في مجموعة واسعة من التطبيقات.

وأوضحت شركة (إنترا) للتقنيات الدفاعية، أنها قد حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لمصنعها الجديد، مبينة أنها قد بدأت باكورة إنتاج مصنعها بمنظومات الشركة الخاصة مثل: سلسلة طائرات (عاصف)، في خطوة تعكس التزام الشركة بابتكار تكنولوجيات فائقة الجودة، وتمثل تقدمًا هامًا نحو تعزيز القدرة التصنيعية للشركة.

وأشارت شركة (إنترا) إلى أنها قد تمكنت من الاستفادة من المحفزات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة من حيث توفير الدعم الحكومي الصناعي للشركة من نواحي الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين معايير الجودة والأمان في عمليات التصنيع.

تعزيز القدرات التصنيعية وتنمية المهارات:

أكدت شركة (إنترا) أن الدعم الذي تلقته من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، قد أدى دورًا حيويًا في تعزيز إمكانيات الشركة وقدراتها، ومكنها من بدء الإنتاج في المصنع في مطلع شهر يناير 2024، وتعزيز القدرات التصنيعية وتنمية المهارات الفنية للفريق الهندسي؛ بهدف الإسهام في تعزيز تنافسية المنتجات، وفتح آفاق جديدة للتطور التكنولوجي في مجال الدفاع، فضلًا عن تحقيق إنتاج متطور ومتكامل يعزّز مكانتها كلاعب رئيس في الصناعة على الساحتين المحلية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إنترا للتقنيات الدفاعية هي من الشركات السعودية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية، حيث شغلت أكثر من 25,000 ساعة طيران لصالح وزارة الدفاع في المملكة، وتعمل حاليًا على تطوير مختلف أنواع المنظومات غير المأهولة وإنتاجها لتلبية الاحتياجات المتنامية لمتطلبات القطاع والتخصصات ذات العلاقة.

بأيادي سعودية منظومة #سموم

طائرة بدون طيار دفاعية

إحدى منتجات شركة انترا للتقنيات الدفاعية @Intra_sa تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاع ٤٠ ألف قدم كما تستطيع حمل حتى ٨٠٠ كيلو من الأنظمة الدفاعية والصواريخ الموجهة. بدأت الاختبارات الأرضية لها، وتستهدف الانضمام في العام… pic.twitter.com/Z2LMvn8uQm — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) February 5, 2024