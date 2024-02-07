إيكيا تطلق مساعد ذكاء اصطناعي توليدي

أصدرت إيكيا أداة تسوق جديدة من أجل تصميم المنازل والإلهام بالذكاء الاصطناعي متاحة عبر متجر OpenAI GPT لمستخدمي ChatGPT Plus في الولايات المتحدة. وتقول الشركة إنها تخطط لتوسيع الأداة لتشمل أسواقًا أخرى في 2024.

وتعد عملية الإطلاق بمنزلة خطوة مهمة في إضفاء الطابع الديمقراطي على خدمات التخطيط وإيجاد حياة فضلى للكثيرين من خلال تقديم أداة تمنح المستخدمين اقتراحات أثاث وديكور خاصة بناءً على عوامل، مثل أبعاد الغرفة والأسلوب الشخصي وتفضيلات الاستدامة والميزانية والمتطلبات الوظيفية.

وقال باراج باريخ، الرئيس الرقمي العالمي لشركة إيكيا، في بيان: “يعد مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد في متجر OpenAI GPT مبادرة مستمرة، واستمرارًا لرحلة تهدف إلى إثراء تجربة البيع بالتجزئة واستكشاف سبل إضافية للتفاعل مع عملائنا وزملائنا في العمل”.

ويستطيع المستهلكون الوصول إلى مساعد إيكيا للذكاء الاصطناعي من خلال ChatGPT. ويمكن للمستخدمين طرح أسئلة بخصوص قائمة منتجات إيكيا وتوفّر المنتج في متجر معين.

ويمكن للعميل أن يخبر الأداة أنه يبحث عن طاولة طعام تتسع لثمانية أشخاص، ويستجيب ChatGPT بصور المنتجات التي تناسب الوصف، إلى جانب الأسعار ورابط مباشر للدفع مقابل العنصر الموجود عبر موقع إيكيا الإلكتروني مع إلقاء نظرة على متوسط تقييمات العملاء.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا نصائح التصميم، أو أن يطلبوا من الأداة أن تعرض أثاثًا ضمن معايير محددة، مثل طلب رؤية تصميم لغرفة المعيشة ضمن شقة صغيرة باستخدام المواد المستدامة.

وقد تكون الطلبات محددة أكثر، مثل السؤال عن كيفية ظهور بعض منتجات إيكيا معًا في المطبخ.

وقال فرانشيسكو مارزوني، كبير مسؤولي البيانات والتحليلات في إيكيا: “نتبع نهجًا عمليًا يركز على التنفيذ، ونتعلم من خلال العمل، ونستفيد من جهودنا المبكرة لإطار عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول”.

وأضاف: “استعنا بمجموعة واسعة من الشركاء لإضفاء الحيوية على العديد من التجارب، وذلك حتى نتمكن من المشاركة في تطوير الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نصوغ فيه إستراتيجية شركتنا”.

وتنضم إيكيا إلى تجار التجزئة الآخرين في إطلاق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يمكن للمستهلكين استخدامها للعثور على البضائع وشرائها عبر الإنترنت.

وقدمت إيكيا عددًا كبيرًا من المنتجات المنزلية الذكية في السنوات الأخيرة. كما أطلقت أيضًا ميزة تصميم المنزل الافتراضي أول مرة عبر تطبيقها المسمى Ikea Kreativ في عام 2022.