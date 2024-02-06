يوتيوب تخطط لإطلاق تطبيق لنظارة فيجن برو

تخطط منصة مشاركة الفيديو يوتيوب لإطلاق تطبيق خاص بها يعمل عبر نظارة آبل الجديدة “فيجن برو”، وفقًا لتصريحات رسمية.

وأكدت جيسيكا جيبي، المتحدثة الرسمية للمنصة، في تصريح أدلت به لموقع The Verge التقني، أن تطبيق يوتيوب الداعم لنظارة فيجن برو “موجود على خريطة الطريق” الخاصة بالشركة دون الإشارة إلى موعد محدد لإطلاقه.

وأضافت جيبي أن يوتيوب متحمسة لإطلاق نظارة آبل، وأنه في الوقت الحالي يمكن لمستخدمي يوتيوب الحصول على “تجربة مشاهدة رائعة عبر متصفح سفاري”، وذلك في ظل غياب تطبيق يوتيوب الرسمي.

وكانت يوتيوب قد رفضت إتاحة تطبيق يوتيوب الخاص بها لنظارة آبل قبل إطلاقها، إذ عرضت آبل إمكانية تشغيل نسخة آيباد من التطبيق، لكن قوبل ذلك الاقتراح بالرفض كما فعلت نتفلكس وسبوتيفاي اللتان رفضتا إتاحة تطبيقاتهما في الوقت الحالي للنظارة.

ولا يُعرف حتى الآن سبب تغير وجهة نظر يوتيوب في إتاحة تطبيق لنظارة آبل، لكن أحد التفسيرات وراء ذلك هو شعبية تطبيق يُدعى “Juno” وهو تطبيق غير رسمي يتيح الوصول إلى يوتيوب عبر النظارة.

ويأمل مستخدمو المنصة أن يسهم تطبيق يوتيوب في النظارة في إتاحة مشاهدة مقاطع الفيديو بتقنيات الواقع الافتراضي و “360 درجة” بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الثلاثية الأبعاد المنشورة في المنصة على نحو ملائم.

ولا يستطيع مستخدمو يوتيوب مشاهدة مقاطع فيديو الواقع الافتراضي في المنصة عبر متصفح سفاري في النظارة؛ لأنه لا يدعم معيار WebXR الذي يسمح بعرض تلك المقاطع.