مشترو فيجين برو يتذمرون من مشكلة رمز المرور

يعاني مشترو نظارة الرأس فيجين برو الجديدة من آبل مشكلة كبيرة إذا فقدوا رمز المرور.

وتخبر الشركة المستخدمين الذين نسوا رمز المرور أنه يجب إحضار الجهاز إلى المتجر أو إرساله بالبريد إلى خدمة العملاء إذا كانوا يريدون تشغيله مرة أخرى.

وتمسح آبل كافة المحتويات الموجودة ضمن نظارة فيجين برو وتعيد تعيين رمز المرور مرة أخرى.

وتعد هذه المشكلة واحدة من العقبات المتعلقة بالجهاز الذي يبلغ سعره 3500 دولار التي تواجهها خدمة العملاء.

وكان موظفو خدمة العملاء في الشركة يجيبون عن أسئلة المستخدمين بخصوص إعداد المعرف البصري Optic ID، وهي ميزة لمسح قزحية العين من أجل تسجيل الدخول إلى الجهاز.

وقد تكون مشكلة رمز المرور محبطة، إذ تتعطل فيجين برو عندما يدخل العملاء رمز المرور غير الصحيح عدة مرات.

وإذا كان المستخدمون غير قادرين على تذكر رمز المرور بعد مدة الانتظار، فإنهم يحتاجون إلى إرسال النظارة مرة أخرى إلى آبل لإعادة تعيينه، وفقًا للإرشادات المقدمة لموظفي خدمة العملاء في الشركة.

ولا تظهر مثل هذه المشكلة في منتجات آبل الأخرى، إذ تتمتع الساعة الذكية للشركة على سبيل المثال بآلية تتيح للمستخدمين إعدادها مرة أخرى في حال نسيان رمز المرور.

ومن المحتمل أن تجري آبل تغييرات برمجية في المستقبل القريب من شأنها أن تسمح بإعادة تعيين رمز المرور دون الحاجة إلى إعادة المنتج مرة أخرى.

وقال أحد العملاء في منتدى مجتمع آبل إنه تحدث إلى أحد الوكلاء الذي تلقى سيلًا من المكالمات بخصوص المشكلة.

وكتب المستخدم: “كان على الوكيل التعامل مع الكثير من العملاء الغاضبين بعد أن أخبرهم أن الحل الوحيد هو العودة إلى المتجر، وقد تفاجأ دعم آبل بهذا الأمر واعتذر عن عدم الاستعداد بطريقة فضلى”.

ويتذمر المشترون من الاضطرار إلى إرسال جهاز بقيمة قدرها 3500 دولار عبر البريد في حال نسيان رمز المرور الذي اختاره العميل لكي يستطيع استخدام النظارة.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن الشركة تخبر المشترين أن الطريقة الوحيدة لإعادة ضبط رمز المرور هي الذهاب إلى المتجر أو إرسال نظارة الواقع المختلط بالبريد إلى خدمة العملاء.

ولا تحتوي نظارة فيجين برو منفذ USB-C يتيح للمستخدمين توصيلها بجهاز ماك من أجل استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ويستخدم موظفو آبل ملحقًا يسمى Developer Strap تبيعه الشركة للمطورين مقابل 300 دولار لتوصيل نظارة فيجين برو بأجهزة آيباد أو الحواسيب المحمولة من أجل إعادة ضبطها.

وأفادت التقارير في حالة واحدة على الأقل أن موظفي آبل فشلوا في إعادة ضبط نظارة فيجين برو واضطروا إلى استبدالها.

وأوضح بعض مستخدمي مجتمع آبل أنهم لا يستطيعون استخدام نظارة فيجين برو مع أنهم أدخلوا رمز المرور الصحيح، ومن غير الواضح إذا كان هذا الخطأ يؤثر في عدد كبير من النظارات.