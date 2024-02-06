مبيعات الأجهزة اللوحية تشهد تراجعًا عالميًا

شهدت مبيعات الأجهزة اللوحية تراجعًا على نطاق عالمي خلال عام 2023 الماضي بنسبة قدرها 10% مقارنةً بعام 2022، وفقًا لما ذكرته مؤسسة “كاناليس” لأبحاث السوق.

ووفقًا للبيانات المنشورة، فقد بلغت مبيعات الأجهزة اللوحية نحو 135 مليون جهاز خلال عام 2023، وتصدرت آبل قائمة الشركات الأكثر تحقيقًا للمبيعات بحصة سوقية بلغت 40%، بفضل مبيعات أجهزة آيباد المختلفة التي بلغت 54 مليون وحدة خلال العام الماضي، والتي انخفضت بواقع 11% مقارنةً بعام 2022، علمًا بأن آبل نفسها لم تطلق أي أجهزة آيباد جديدة خلال عام 2023.

وفي المرتبة الثانية، حلت سامسونج التي استحوذت على 19% من الحصة السوقية العالمية، بمبيعات تجاوزت 25 مليون وحدة، وهي تُعد أكثر الشركات تحقيقًا لمبيعات الأجهزة اللوحية بنظام أندرويد.

وجاءت شركتا لينوفو وهواوي الصينيتان في المرتبة الثالثة والرابعة على الترتيب، في حين جاءت أمازون في المرتبة الخامسة بتراجع كبير عن عام 2022.

ومن الملاحظ أن شركة هواوي هي الشركة الوحيدة التي حققت نموًا إيجابيًا في المبيعات خلال عام 2023 من بين الشركات الخمسة الكبرى، إذ استحوذت على حصة سوقية قدرها 6.1% بنسبة نمو تجاوزت 30% على أساس سنوي.

ووفقًا لما ذكرته مؤسسة كاناليس، فإن مبيعات الأجهزة اللوحية في الصين والهند أسهمت في تخفيف حدة الركود في أجزاء أخرى من العالم خلال العام الماضي، مع توقعات بعودة الانتعاش مجددًا إلى السوق خلال العام الجاري الذي قد يشهد تركيزًا على الأجهزة اللوحية القابلة للطي.