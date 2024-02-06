مايكروسوفت تخطط لجلب ألعاب Xbox إلى PS

تخطط مايكروسوفت لنشر تفاصيل بخصوص خططها لجلب لعبة Hi-Fi Rush وألعاب إكس بوكس الحصرية الأخرى إلى منصات الألعاب المنافسة، مثل سوني بلاي ستيشن ونينتندو سويتش.

وبدأت تفاصيل الخطط تتسرب تدريجيًا، إذ كشفت المعلومات أن عملاقة البرمجيات تستكشف إمكانية جلب لعبة Indiana Jones and the Grand Circle إلى منصة بلاي ستيشن 5.

وانضمت هذه المعلومات إلى الشائعات المستمرة طوال شهر يناير التي تفيد بأن مايكروسوفت تخطط لجلب عدة ألعاب حصرية لإكس بوكس إلى منصتي سوني بلاي ستيشن ونينتندو سويتش.

ولم تؤكد الشركة أو تنفي هذه الشائعات علنًا، مع أن هذه الشائعات تعني بطريقة أو بأخرى بداية نهاية عصر حروب منصات الألعاب.

وتستعد مايكروسوفت الآن لتحديد مستقبل إكس بوكس في الأسبوع المقبل بعد ظهور العديد من التسريبات.

وقال فيل سبنسر، رئيس قسم إكس بوكس في مايكروسوفت، في منشور عبر إكس: “نحن نستمع إليك ونسمعك، ونخطط لعقد حدث لعرض المستجدات في الأسبوع المقبل، ونتطلع إلى نشر المزيد من التفاصيل بخصوص رؤيتنا لمستقبل إكس بوكس”.

وكانت مايكروسوفت تخطط في الأصل لعقد هذا الحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب إعلانها جلب لعبة Hi-Fi Rush لمنصتي سوني بلاي ستيشن ونينتندو سويتش.

واستجابت مايكروسوفت بإعلان خططها لعقد حدث في الأسبوع المقبل بعد تزايد التكهنات بخصوص لعبة Hi-Fi Rush ولعبة Starfield وألعاب إكس بوكس الأخرى القادمة إلى بلاي ستيشن 5.

وألمحت في الأسبوع الماضي أصول اللعبة المستخرجة من البيانات إلى إصدار Hi-Fi Rush لأجهزة سوني بلاي ستيشن ونينتندو سويتش، وذلك بعد ظهور شائعات عن وصول Hi-Fi Rush و Sea of Thieves إلى منصات غير تابعة لإكس بوكس.

وتحتاج مايكروسوفت الآن إلى تفنيد الشائعات وشرح إستراتيجيتها الجديدة لإكس بوكس وما يخبئه المستقبل لجهودها في مجال الألعاب بعد الاستحواذ الضخم على أكتيفيجن بليزارد بقيمة قدرها 68.7 مليار دولار.

ولا يعد هذا الأمر غريبًا لشركة مايكروسوفت، إذ طرحت لعبة ماين كرافت لكل منصة منذ أن اشترت Mojang Studios في عام 2014، ويشمل ذلك منافسيها عبر منصات سوني ونينتندو، بالإضافة إلى أندرويد و iOS.