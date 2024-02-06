كيف تستخدم مزية Circle to Search الجديدة في هواتف Galaxy S24؟

تُعدّ مزية (Circle to Search) واحدة من أهم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في سلسلة هواتف (Galaxy S24)، لأنها تغيّر طريقة البحث عبر الإنترنت في هواتف سامسونج الجديدة بنحو كامل، إذ تتيح لك هذه المزية البحث في محرك جوجل عن أي شيء يظهر في شاشة هاتفك دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الذي تستخدمه.

ولكن كيف تعمل مزية (Circle to Search)، وكيف يمكنك استخدامها في هواتف Galaxy S24 للبحث عما تريد بسرعة؟

أولًا؛ كيف تعمل مزية (Circle to Search)؟

تعاونت سامسونج مع شركة جوجل لتوفير بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي لمستخدمي هواتفها الجديدة (Galaxy S24)، ومن أبرز هذه المزايا: مزية (Circle to Search)، التي تتيح لك البحث بسرعة في الويب عن العناصر التي تهمك في الصور دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو كتابة ما تبحث عنه.

ولاستخدام هذه المزية، كل ما عليك فعله هو تفعيلها من خلال الإعدادات، ثم استخدم إصبعك أو قلم (S-Pen) لوضع دائرة حول العنصر أو النص الذي ترغب في البحث عنه في محرك بحث جوجل، وسيبدأ البحث تلقائيًا. لنفترض أنك تتصفح تطبيق إنستاجرام، ورأيت صورة لمطعم أو معلم سياحي تريد معرفة المزيد عنه، أو قميص تريد معرفة سعره، مع هذه المزية يمكنك رسم دائرة حول العنصر الذي تريد معرفة المزيد عنه، وسيبدأ البحث عنه تلقائيًا في محرك جوجل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المزية تستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج في أداة البحث المرئي (Google Lens)، لفهم ما حددته، وعرض المعلومات ذات الصلة. وتعمل هذه المزية في جميع التطبيقات التي تسمح لك بأخذ لقطة للشاشة.

ثانيًا؛ كيفية تفعيل مزية Circle to Search في هواتف Galaxy S24:

عندما تقوم بإعداد هاتف (Galaxy S24) أول مرة، فإن الضغط لمدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية – سواء كنت تستخدم أزرار التنقل، أو إيماءات التمرير – سيتيح لك تنشيط خيار من خيارين هما: (Circle to Search)، أو مساعد جوجل الصوتي، وهنا يمكنك اختيار الخيار الأول لتفعيل هذه المزية في هاتفك الجديد.

ولكن إذا كنت فعلت استدعاء مساعد جوجل عند الضغط لمدة طويلة على زر الصفحة الرئيسية في هاتفك بالفعل، فيمكنك تفعيل هذه المزية الجديدة باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف Galaxy S24 الجديد.

اضغط على خيار (الشاشة) Display.

اضغط على خيار (شريط التنقل) Navigation Bar.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (Circle to Search)، ثم فعّله بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

بمجرد تفعيل هذه المزية في هاتف Galaxy S24 الجديد، يمكنك الاستمتاع بتجربة بحث جديدة تمامًا أثناء استخدام أي تطبيق باتباع الخطوات التالية:

كل ما عليك فعله عندما ترغب في البحث عن أي شيء أثناء استخدام أي تطبيق يدعم هذه المزية، هو الضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية حتى تظهر لك واجهة (Circle to Search).

استخدم إصبعك أو قلم S-Pen لوضع دائرة حول العنصر أو النص الذي تريد البحث عنه.

بمجرد إزالة إصبعك أو قلم S-Pen من فوق شاشة الهاتف، سيبدأ البحث عبر الويب تلقائيًا.

ثالثًا؛ نصائح للحصول على نتائج دقيقة عند استخدام هذه المزية:

تأكد من تحديد الجزء الذي تريد البحث عنه بدقة؛ لأنه كلما كان تحديدك أكثر دقة، ستحصل على أفضل النتائج في البحث.

بمجرد الحصول على نتائج حول ما تبحث عنه، تتيح لك مزية (Circle to Search) استكمال البحث بإضافة سياق، أو طرح أسئلة معينة حول ما حددته في شاشة هاتفك عن طريق الكتابة أو الإملاء الصوتي، إذ تحتوي شاشة نتائج البحث المنبثقة على شريط في الأعلى يحمل اسم (إضافة إلى بحثك)، انقر بداخله لكتابة استعلام إضافي، أو اضغط على أيقونة الميكروفون لاستخدام صوتك بدلًا من الكتابة.



على سبيل المثال، إذا حددت مكانًا للبحث عنه باستخدام هذه المزية، يمكنك إضافة سؤال: “كم تبلغ تكلفة التذاكر إلى هذا المكان؟” في مربع البحث.

وللخروج من واجهة (Circle to Search)؛ اضغط على أيقونة (X) الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى، وللوصول إلى سجل بحث جوجل عبر جميع التطبيقات والخدمات التي استخدمت فيها هذه المزية، يمكنك الضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.