أعلنت شركة جوجل يوم الخميس الماضي مجموعة من التحديثات الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، فقد أعلنت أداة ImageFX الجديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توسيع إمكانات روبوت الدردشة بارد (Bard) لتشمل المزيد من اللغات والبلدان، ومنها اللغة العربية، والدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق مزية جديدة لإنشاء الصور من النصوص.

ImageFX هي أداة جديدة لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي يمكنك استخدامها لإنشاء صورة من النص بالطريقة نفسها التي تستخدمها مع أي أداة ذكاء اصطناعي أخرى خاصة بتوليد الصور، مثل: DALL-E 3.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة الجديدة في Google Labs، وهو النظام الأساسي التجريبي لشركة جوجل، الذي يسمح للمستخدمين باختبار المزايا والمنتجات الجديدة التي تطلقها جوجل في وقت مبكر قبل إطلاقها لجميع المستخدمين.

تعتمد هذه الأداة في عملها على نموذج Imagen 2 لتحويل النص إلى صورة، وقد طورت جوجل هذا النموذج حديثًا وأطلقته الشهر الماضي. وتدّعي جوجل أن هذا النموذج يمكنه إنشاء الصور العالية الجودة، مع إظهار بعض التفاصيل الدقيقة في الوجوه البشرية والأيدي لتبدو كأنها حقيقية.

من ناحية أخرى، أضافت جوجل نموذج Imagen 2 إلى روبوت Google Bard؛ مما يمنح روبوت الدردشة القدرة على إنشاء الصور من النص، فإذا لم تتمكن من الوصول إلى أداة ImageFX في Google Labs يمكنك استخدام جوجل بارد لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية استخدام روبوت جوجل بارد لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي:

لتجربة استخدام روبوت الدردشة جوجل بارد لإنشاء صورة عالية الجودة، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع Bard (google.com) ، وسجّل الدخول إلى حسابك في جوجل. اكتب وصفًا للصورة التي تريدها في المربع المخصص لإدخال المطالبات لروبوت جوجل بارد. على سبيل المثال: اكتب: أنشئ صورة لقِطّة ترتدي قبعة وتقرأ كتابًا، لكن عليك كتابة الجملة باللغة الإنجليزية لأن أداة إنشاء الصور لا تدعم المطالبات باللغة العربية في الوقت الحالي. انقر فوق زر الإرسال، وانتظر حتى يُنشئ الروبوت الصورة. خلال ثوانٍ ستحصل على صورتين للوصف الذي أدخلته، وستلاحظ أن الصور عالية الجودة والوضوح وأقرب ما يمكن إلى الصور الحقيقية.