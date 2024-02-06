قرص Crucial T705 قد يكون أسرع أقراص SSD M.2 PCIe 5.0 في العالم

أحدث التسريبات من حساب momomo_us، على منصة X، تشير إلى أن شركة Crucial تخطط لإطلاق قرص التخزين الجديد من سلسلة T700 وقد يحقق هذا القرص أعلى سرعة نقل بيانات في العالم.

القرص الجديد من شركة Crucial سيأتي باسم T705 SSD M.2 ويعمل بواجهة الاتصال PCIe 5.0 x4، وهناك إصدار آخر من هذا القرص باسم T705 Limited Edition.

اللافت في تسريب ورقة البيانات لسلسلة أقراص Crucial T705 أنها تؤكد أن قرص T705 SSD M.2 PCIe 5.0 الجديد سيكون قادرًا على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 14.5 جيجابايت/ الثانية، وهذا يؤكد تفوقه على قرص T-Force Ge Pro SSD القادر على تحقيق سرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 14 جيجابايت/ الثانية.

كما تشير التسريبات إلى أن قرص Crucial T705 سيأتي مع مبرد حراري كبير الحجم (باسم SSD5)، وقرص Crucial T705 نفسه ولكن دون مبرد حراري (باسم SSD3)، وقرص Crucial T705 الإصدار المحدود بلونه الأبيض (باسم SSD5A) لكن سيكون متاحًا فقط بحجم قدره 2 تيرابايت.

أبرز مزايا قرص T705 الجديد مستوى الأداء، إذ يستطيع هذا القرص تحقيق سرعة قراءة متسلسلة تصل إلى 14.5 جيجابايت/ الثانية، وسرعة كتابة متسلسلة تصل إلى 12.4 جيجابايت/ الثانية. كما يأتي مع سرعة كتابة عشوائية تصل إلى 1.5 مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية وسرعة قراءة عشوائية تصل إلى 1.8 مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

لم تكشف ورقة البيانات لسلسلة أقراص Crucial T705 عن مواصفات وحدة التحكم في الذاكرة، ونوع ذاكرة التخزين المخبأة، ودرجة التحمل الخاصة بقرص T705.

لكن من المتوقع أن تستخدم Crucial وحدة التحكم في الذاكرة E26 Max14um من شركة Phison بقرص T705. باقي المواصفات لم تتغير، إذ يعتمد القرص على ذاكرة ميكرون 3D TLC NAND العالية الأداء مع 232 طبقة.

وأخيرًا، يأتي قرص T705 SSD بحجم قدره 1 تيرابايت، و2 تيرابايت، و4 تيرابايت، لكن لم تكشف شركة Crucial عن موعد توفره في الأسواق.