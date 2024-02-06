سامسونج تحسّن ميزة حماية البطارية في هواتف جالاكسي

طوّرت سامسونج خيارات جديدة لحماية البطارية من الشحن الزائد، وقد أضافتها في تحديث One UI 6.1 في هواتف جالاكسي S24 الجديدة.

وتتيح بالفعل سامسونج ميزة حماية البطارية في هواتف جالاكسي الذكية، وهي عند تفعيلها توقف نسبة الشحن القصوى للبطارية عند 85% حتى مع استمرار توصيل الجهاز بالشاحن.

ومع تحديث One UI 6.1 الذي ظهر في هواتف جالاكسي S24 قدمت سامسونج نظامًا جديدًا لحماية البطارية يشمل 3 خيارات مختلفة لحماية البطارية من الشحن الزائد: الحماية الأساسية، والتكيفية، والقصوى.

وعند اختيار الحماية الأساسية، يتوقف الشحن تلقائيًا عند وصول نسبة الشحن إلى 100%، ولا تُستأنف عملية الشحن إلا بعد انخفاض نسبة الشحن إلى 95%، ويُعد ذلك مستوى أساسيًا للحماية، في حين توقف الحماية القصوى الشحن تمامًا عند وصول نسبة الشحن إلى 80%.

وأما الحماية التكيفية، فهي مزيج بين الوضعين السابقين، وتوفر حماية للأشخاص الذين يعتادون شحن أجهزتهم طوال الليل في أثناء النوم، إذ يتوقف الشحن السريع مؤقتًا عند وصول نسبة الشحن إلى 80%، ويُستأنف شحن الجهاز ببطء إلى 100% قبل حلول وقت الاستيقاظ، ويُقدر وقت النوم والاستيقاظ بناءً على نمط استخدام الجهاز.

ويعمل وضع الحماية التكيفية بشكل مختلف في كل جهاز؛ لأنه يعتمد على أنماط النوم الفريدة لكل مستخدم للتنبؤ بموعد استيقاظه. واستنادًا إلى تلك البيانات، تحاول تلك الميزة البدء بإعادة شحن البطارية على نحو استباقي.

ويمكن تجربة تلك الميزة بالذهاب إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى قسم البطارية واختيار “حماية البطارية”، وتفعيل الوضع المناسب من بين الأوضاع الثلاثة المتاحة المُشار إليها سابقًا.

ومن المتوقع أن توفر سامسونج ميزة حماية البطارية المطوّرة الجديدة في باقي هواتفها الذكية التي سيصلها تحديث One UI 6.1 في وقتٍ لاحق من العام الجاري.