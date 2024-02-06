ذاكرة DDR5 تحطم الرقم العالمي بتردد يصل إلى 10.6 جيجاهرتز

حقق كاسر السرعة المشهور SafeDisk، رقمًا قياسيًا جديدًا مع ذاكرة DDR5 على منصة AM5 باستخدام معالج AMD Ryzen 7 8700G واللوحة الأم أسوس ROG Crosshair X670E GENE.

وقبل بضعة أيام، حققت شركة جيجابايت رقمًا قياسيًا لكسر سرعة ذاكرة DDR5 التي وصلت لتردد 10.3 جيجاهرتز باستخدام معالج AMD Ryzen 7 8700G ولوحة B650E AORUS Tachyon المخصصة لكسر السرعة، ولكن سرعان ما تجاوز كاسر السرعة المشهور SafeDisk، الذي يعمل لدى شركة أسوس، هذا الرقم القياسي برقم جديد باستخدام لوحة ROG Crosshair X670E GENE.

اعتمد كاسر السرعة على قطعتي ذاكرة G.Skill Trident Z5 DDR5 اللتين تأتيان بمعدلات نقل بيانات افتراضية تصل إلى 7800 ميجا عملية نقل/ الثانية (MT/s) وبمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 1.45 فولط.

ومع تهيئة كل شيء، حقق كاسر السرعة SafeDisk رقمًا قياسيًا بكسر سرعة ذاكرة DDR5 لتردد 10.6 جيجاهرتز وبتوقيت 50-62-62-127-127، واللافت أن نظام التشغيل كان يعمل بسلاسة ودون مشاكل على هذا التردد.

وتجدر الإشارة إلى أن كاسر السرعة لم يعدل تردد (BCLK)، نظرًا إلى أن هناك خللًا معروفًا في أحدث إصدار من بيوس (BIOS AGESA) الذي يسبب قراءة غير صحيحة لسرعة ذاكرة DDR5 مخالفة لما هي عليه في الواقع.

أخيرًا، يبدو أن معالجات AMD Ryzen قد أصبحت متفوقة على معالجات إنتل عند كسر سرعة ذاكرة DDR5 مقارنة بما كان يحدث في السابق.