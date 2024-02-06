جوجل تضيف وضع القراءة إلى جيميل وتطبيقات التواصل الاجتماعي

بدأت جوجل إتاحة ميزة “وضع القراءة” Reading Mode في تطبيقات البريد الإلكتروني مثل “جيميل” بالإضافة إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعمل تلك الميزة في صورة تطبيق من جوجل متاح في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، وهو مصمم على نحو خاص لتحسين تجربة القراءة على الشاشة للأشخاص الذين يعانون ضعف الإبصار، أو الذين يفضلون قراءة النصوص على نحو مريح مناسب لهم.

ويتيح وضع القراءة مزايا عديدة، أبرزها إمكانية تخصيص النص وفقًا لتفضيلات المستخدم عبر التحكم في درجة التباين ولون النص وحجمه لتسهيل القراءة، بالإضافة إلى الاستماع إلى النص صوتيًا باستخدام خاصية “تحويل النص إلى كلام” في النظام.

ويتيح وضع القراءة أيضًا مزايا أخرى مهمة مثل تقليل التشويش لإزالة العناصر غير الضرورية من الصفحة مثل الإعلانات والصور لتسهيل التركيز على النص، والخطوط المخصصة المصممة للأشخاص الذين يعانون صعوبة في القراءة.

ومن المنتظر أن تتيح جوجل وضع القراءة في تطبيقات البريد الإلكتروني وتطبيقات التواصل الاجتماعي لكافة المستخدمين على نحو تدريجي عبر تحديث تلقائي من خوادمها أو متجر جوجل بلاي حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق وتحديثاته.

ومن الملاحظ أن وضع القراءة لا يعمل حتى الآن في تطبيق الرسائل في نظام أندرويد أو في ملفات PDF، لكنه قد يدعمها لاحقًا في تحديثات مستقبلية.

وتعمل جوجل حاليًا على ميزة مدمجة في متصفح كروم في أجهزة أندرويد تتيح للمستخدمين الاستماع إلى صفحات الويب صوتيًا دون الاعتماد على تطبيقات خارجية.