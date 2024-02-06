تعيين أميت ميدا رئيسًا تنفيذيًا لشركة آلات السعودية

أعلن مجلس إدارة شركة (آلات) Alat، برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم تعيين أميت ميدا؛ رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

ويُعد أميت، أحد رواد الأعمال العالميين، إذ ساهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة ودول أخرى، وينضم اليوم إلى (آلات) بعد عمله في شركة (ديل تكنولوجيز) Dell Technologies، حيث كان مسؤولًا عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وأشرف على مشاريع بمليارات الدولارات في أكثر من 40 دولة.

وتعمل شركة (آلات) على تعزيز قدرات القطاع التقني مستفيدةً من التطور السريع الذي يشهده القطاع في المملكة العربية السعودية، وذلك للارتقاء بقدرة المملكة على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وسوف تمكّن الشركة أيضًا القطاع الخاص وتثري البيئة التجارية من خلال أنظمة أعمالها وتعاونها مع الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع التقنيات.

برئاسة سمو #ولي_العهد.. مجلس إدارة شركة "#آلات" يعيّن السيد أميت ميدا رئيساً تنفيذياً للشركة، التي ستقود مسيرة التصنيع المستدام في قطاعي الإلكترونيات والصناعات التقنية المتطورة في المملكة.https://t.co/UiKdjrjomh#واس pic.twitter.com/8mnkA8ZWYD — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 6, 2024

وقال أميت ميدا؛ الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة: “تتمثل مهمة آلات في تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتطورة من خلال إنشاء مركز تصنيع مستدام يستفيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في المملكة، وسوف نستخدم إمكانات التقنية لتحويل مسار الأعمال عبر الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع”.

وأضاف: “سنعمل على إعادة مواءمة الممارسات والأساليب الصناعية لتصبح أكثر استدامةً وكفاءةً، ولا يقتصر هذا على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، بل يركز أيضًا في تطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتنا ومبانينا وخدماتنا اللوجستية وسلسلة الإمداد لدينا، وذلك عبر وضع الاستدامة في صميم كل أنشطتنا وأعمالنا”.

وسوف تركز (آلات) في قيادة التحول في القطاعات العالمية، مثل: الإلكترونيات والصناعات المتقدّمة، وإنشاء مركز تصنيع بمعايير عالمية في المملكة، كما ستتبع الشركة ممارسات التصنيع المستدامة لمساعدة الشركات العالمية على تقليل انبعاثاتها وتسريع وتيرة العمل نحو تصنيع خالٍ من الكربون.

وستنفذ (آلات) تطلعاتها من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في العالم لابتكار طرق تصنيع جديدة وقيادة التحول في القطاعات مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.

وقد استُلهم اسم (آلات) من كونه مرتبطًا بالتصنيع والإلكترونيات والصناعات، أما شعار الشركة، فهو مستقىً من الإرث العربي ومستوحىً من الطراز السلماني الذي يرمز إلى المملكة العربية السعودية، إذ يتألف الشعار من أشكال هندسية بأنماط فريدة، تضفي على العلامة التجارية طابعًا معاصرًا.