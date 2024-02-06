انطلاق فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص لعام 2024 في الرياض

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية.

ويهدف المنتدى الذي يستمر ليومين، إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته لتمكين القطاع الخاص المحلي.

ويشارك في المنتدى أكثر من 8 آلاف مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الإستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، إضافة إلى نحو 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 شركة من شركات محفظة الصندوق، وفقًا لبيان الصندوق.

وقال معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان؛ محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في كلمته خلال افتتاح المنتدى: “إن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص”.

وأوضح الرميان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص ويحرص على تعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص وتفعيل مجالات التعاون بنحو مستدام.

كلمة معالي محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة الأستاذ ياسر الرميان، خلال افتتاح #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص لعام 2024. pic.twitter.com/r1gcMXE41D — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 6, 2024

وأكد الرميان أن (رؤية المملكة 2030) اعتبرت تمكين القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر وحددت هدفًا يتمثل في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيدًا أن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعًا إستراتيجيًا في المملكة يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكًا ومستثمرًا وموردًا.

وأوضح الرميان أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمرًا في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، حيث بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية عام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 أكثر من 96 مليار ريال.

وأفاد أن برامج ومبادرات الصندوق التي أطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل السابق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبية لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.