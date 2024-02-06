ألفابت تسعى إلى تمويل خارجي لتسريع نمو GFiber

تخطط ألفابت للبحث عن استثمارات خارجية لشركة خدمات الإنترنت GFiber، وهي شركة تبيع خدمة الشبكة اللاسلكية والاتصال بالإنترنت للمنازل والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما قالت الشركة لوكالة رويترز، إذ تتطلع إلى تكثيف توسعها ليشمل المزيد من المدن.

وتتنافس GFiber مع مقدمي خدمات الإنترنت الكبار، ويشمل ذلك كومكاست وفيريزون و AT&T.

منذ تعهدها قبل 14 عامًا بأنها ستعزز سرعات الإنترنت بمقدار 100 ضعف من خلال كابلات الألياف الضوئية، توسعت GFiber إلى 15 ولاية بدءًا من إطلاقها في عام 2012 في كانساس.

وقالت ألفابت لوكالة رويترز إن GFiber ضاعفت قاعدة عملائها ثلاث مرات في الأعوام الستة الماضية دون أن تحدد إجمالي المستخدمين، ووقعت صفقات في عام 2023 من شأنها أن تقدم خدماتها إلى أكثر من 25 مدينة إضافية.

وتواجه الشركة منافسة من الشركات الكبرى ولم توفر بعد خدمة الإنترنت في مساحات كبيرة من الولايات المتحدة.

وقالت روث بورات، رئيسة ألفابت وكبيرة مسؤولي الاستثمار، لوكالة رويترز في بيان: “تسمح هذه الخطوة المتمثلة في جمع رأس المال الخارجي لشركة GFiber بتوسيع ريادتها التقنية ونطاق وصولها وتوفير وصول أفضل إلى الإنترنت للمزيد من المجتمعات”.

ورفضت ألفابت التعليق على حجم الأموال التي كانت GFiber تتطلع إلى جمعها أو التقييم الذي كانت تسعى إليه.

واستعانت GFiber ببنك استثماري لبدء عملية بيع حقوق الملكية في الشركة، إذ إن الهدف المستقبلي لشركة GFiber هو الاستقلال عن ألفابت.

وقال ديني جاين، الرئيس التنفيذي لشركة GFiber، في بيان: “نحن الآن على استعداد لتوسيع نطاق هذا بسرعة”.

وتعد GFiber واحدة مما يسمى بالرهانات الأخرى لشركة ألفابت، وهي مجموعة من الشركات التي لا تزال في مرحلة مبكرة من البحث أو التسويق.

وتشمل الرهانات الأخرى شركة الصحة Verily، وشركة صناعة السيارات الذاتية القيادة Waymo، اللتين جمعتا الأموال من مستثمرين خارجيين.

وخسرت الرهانات الأخرى في عام 2023 مقدار 4 مليارات دولار من إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار ناتجة عن الإنترنت والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية.