أفضل 5 بدائل للوحة المفاتيح Magic Keyboard لجهاز آيباد 

يُساعد استخدام لوحة المفاتيح Magic Keyboard مع جهاز آيباد في تحويل تجربة استخدام الجهاز اللوحي إلى تجربة شبيهة باستخدام الحاسوب المحمول، مع توفير مزايا متعددة، مثل: الكتابة الدقيقة، ولوحة التتبع السريعة الاستجابة. ولكن لوحة Magic Keyboard من آبل تُباع بسعر مرتفع؛ مما يدفع المستخدم إلى البحث عن بدائل.

تتوفر العديد من لوحات المفاتيح التي تباع بأسعار مناسبة وتتوافق بنحو كامل مع أجهزة آيباد، وتوفر تجربة استخدام مشابهة لتجربة استخدام لوحة المفاتيح Magic Keyboard من آبل.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي 5 من أفضل البدائل للوحة المفاتيح Magic Keyboard من آبل لأجهزة آيباد اللوحية:

1- لوحة المفاتيح Logitech Combo Touch:

Logitech Combo Touch هي لوحة مفاتيح تتوافق مع أجهزة آيباد، وتأتي مع غطاء لتثبيت جهاز آيباد وحمايته، كما يوفر مكانًا لشحن القلم الإلكتروني (Apple Pencil)، وتمتاز Logitech Combo Touch بإمكانية فصل لوحة المفاتيح عن الغطاء الخاص بجهاز آيباد، وتتضمن لوحة تتبع سريعة الاستجابة.

تمتاز Logitech Combo Touch أيضًا بوجود إضاءة خلفية تُسهّل استخدام لوحة المفاتيح في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويتغير سطوع الإضاءة الخلفية تلقائيًا وفقًا للبيئة المحيطة بالمستخدم، وتدعم هذه اللوحة تقنية Smart Connector من آبل للاقتران السريع مع جهاز آيباد.

تُباع لوحة المفاتيح Logitech Combo Touch بسعر قدره 824 ريالًا سعوديًا.

2- لوحة المفاتيح Zagg Pro Keys:

إذا كنت تبحث عن لوحة مفاتيح تعمل مع الأجهزة الأخرى بالإضافة إلى جهاز آيباد، فاختر لوحة المفاتيح Zagg Pro Keys؛ إذ يمكن أن تقترن هذه اللوحة مع ما يصل إلى جهازين في الوقت نفسه، ويمكنك التبديل بينهما بسهولة في حال كنت تعمل على جهاز آيباد، وترغب في كتابة شيء سريع على هاتف آيفون.

تأتي لوحة Zagg Pro Keys مع مسند مدمج قابل للتعديل، وإضاءة خلفية بسبعة ألوان، ولوحة تتبع مدمجة، وحافات مطاطية توفر حماية كاملة لجهاز آيباد من جميع الاتجاهات.

تُباع لوحة المفاتيح Zagg Pro Keys بسعر قدره 592 ريالًا سعوديًا.

3- لوحة المفاتيح UAG Rugged Bluetooth:

توفر UAG Rugged Bluetooth حماية كاملة لجهاز آيباد وتتضمن لوحة مفاتيح مقاومة للماء، وتضم لوحة تتبع كبيرة وسريعة الاستجابة، وتأتي مع مسند قابل للتعديل بأربع زوايا مختلفة، وحامل للقلم الإلكتروني Apple Pencil، وتضم بطارية يمكن شحنها من خلال منفذ USB-C.

تُباع لوحة المفاتيح UAG Rugged Bluetooth بسعر قدره 1292 ريالًا سعوديًا.

4- لوحة المفاتيح Keychron K3:

يمكن للوحة المفاتيح Keychron K3 الاتصال عبر تقنية البلوتوث بما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، لتتمكن من التبديل بسهولة بين أجهزة آيباد، وآيفون، وحاسوب ماك في أثناء الكتابة.

تأتي هذه اللوحة منفصلة تمامًا عن جهاز آيباد، ولا تتضمن غطاء خاص بالجهاز وهي أقرب للوحة المفاتيح الخاصة بالحواسيب المحمولة.

تُباع لوحة المفاتيح Keychron K3 بسعر قدره 429 ريالًا سعوديًا.

5- لوحة المفاتيح Omoton KB066 Bluetooth:

تتصل لوحة مفاتيح Omoton KB066 Bluetooth بجهاز آيباد اللوحي عبر تقنية البلوتوث، ولا تحتوي على غطاء لجهاز آيباد وتكون منفصلة تمامًا عنه في أثناء الاستخدام.

تمتاز هذه اللوحة بتصميمها الأنيق وعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطارية لوحة المفاتيح Omoton KB066 Bluetooth بالعمل لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم يمكنك استبدالها.

تُباع Omoton KB066 Bluetooth بسعر قدره 99 ريالًا سعوديًا.