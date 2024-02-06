أبرز التطبيقات المتاحة لنظارة آبل Vision Pro للعمل وتعزيز الإنتاجية

طُوّر خصوصًا لنظارة آبل Vision Pro الجديدة أكثر من 600 تطبيق، منها 250 لعبة من ألعاب Apple Arcade، بالإضافة إلى تطبيقات بث المحتوى، مثل: Apple TV، و+Diseny، وMAX، وغيرها.

من ناحية أخرى، يتوفر لنظارة آبل مجموعة واسعة من تطبيقات العمل وتعزيز الإنتاجية التي يمكنك استخدامها لإكمال مهامك اليومية، وإجراء الاجتماعات من بُعد، والتعاون مع زملاء العمل.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز تطبيقات العمل والإنتاجية المتاحة لنظارة آبل Vision Pro الجديدة:

1- تطبيقات Microsoft 365:

وفرّت شركة مايكروسوفت سبعة من تطبيقات Office الخاصة بالشركة لنظارة Vision Pro، وتشمل هذه التطبيقات: Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneNote و Loop، و Teams.

أضافت مايكروسوفت أيضًا العديد من الأدوات إلى هذه التطبيقات لتصبح ملائمة لنظارة الواقع المختلط. على سبيل المثال: يحتوي تطبيق Word على وضع التركيز لحظر عوامل التشتت في أثناء العمل، ويتضمن تطبيق PowerPoint أوضاعًا تسمح لك بتجربة العروض التقديمية أمام جمهور افتراضي، ويتيح لك تطبيق Excel نقل المستندات بسرعة إلى تطبيقات أخرى باستخدام إيماءة السحب.

يدعم تطبيق Microsoft Teams مزية Persona من Vision Pro التي تمنحك صورة رقمية تطابق تعابير وجهك يمكنك استخدامها في الاجتماعات.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم تطبيقات مايكروسوفت المصممة لنظام VisionOS المساعد الذكي Copilot الذي يمكنه صياغة النصوص وإنشاء الملخصات، والمساعدة في إنشاء العروض التقديمية في تطبيق PowerPoint.

2- تطبيق زوم:

زوم من أبرز تطبيقات الاجتماعات الافتراضية التي صدرت لنظارة Vision Pro، ومثل تطبيق Microsoft Teams يدعم تطبيق زوم المصمم خصوصًا لنظام التشغيل VisionOS مزية Persona من آبل، ليظهر المستخدم في الاجتماعات كمجسم افتراضي ثلاثي الأبعاد.

ستضيف شركة زوم مجموعة من المزايا الجديدة إلى تطبيقها الخاص بنظارة آبل في وقت لاحق، ومنها: دعم مشاركة المجسمات الثلاثية الأبعاد؛ مما يتيح للمصممين مشاركة النماذج الثلاثية الأبعاد في مساحتهم الافتراضية والتعاون فيها مع الآخرين. كما سيدعم التطبيق أيضًا مزية التثبيت في العالم الحقيقي (Real-world pinning)، التي تسمح بتثبيت ما يصل إلى خمسة مشاركين في اجتماع زوم في المساحة الفعلية حول المستخدم مع إزالة خلفياتهم.

ولتتعرّف أبرز المزايا التي يتمتع بها تطبيق زوم الخاص بنظارة آبل، يمكنك الاطلاع على مقال: “ما المزايا الجديدة في تطبيق زوم الخاص بنظارة آبل Vision Pro؟“.

3- روبوت ChatGPT:

جلبت OpenAI تطبيق ChatGPT المستقل لنظارة آبل، الذي يعتمد على النموذج اللغوي GPT-4 Turbo، ويُعد من أبرز تطبيقات الإنتاجية، ويمكن للمستخدمين الاستفادة منه لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على النصائح، وتعرف موضوعات جديدة وتوليد الصور والنصوص مباشرة في التطبيق.

ويتيح تطبيق ChatGPT المصمم خصوصًا لنظارة آبل للمستخدمين التواصل مع روبوت الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة، ويشمل ذلك المدخلات النصية والصوتية والمرئية.

4- تطبيق Focus:

Focus هو تطبيق لإدارة المهام وتعزيز الإنتاجية، يساعدك في التركيز في أثناء العمل عن طريق ضبط أوقات معينة للتركيز وأوقات خاصة بالراحة، ويساعدك أيضًا في تتبع تقدمك في المهام المختلفة. ويمكنك وضع نافذة مؤقتة صغيرة في الجهة الجانبية في أثناء تصفح التطبيقات لتحديد وقت الراحة، أو وقت العمل والتركيز.

هذا التطبيق مجاني للاستخدام في نظارة Vision Pro لمدة سنة واحدة فقط، بعد ذلك، يمكن للمستخدمين دفع رسوم سنوية قدرها 40 دولارًا لاستخدامه في جميع أجهزة آبل المختلفة، وهي: آيفون، وآيباد، وحاسوب ماك، وساعة آبل الذكية، بالإضافة إلى نظارة آبل.

5- تطبيق MindNode:

MindNode هو تطبيق للعصف الذهني يساعدك في تنظيم أفكارك، وملاحظاتك في فقاعات تطفو في المساحة المحيطة بك في أثناء ارتداء نظارة آبل، وهذا التطبيق يساعدك في كتابة الأفكار الخاصة بالعمل أو الدراسة، وإنشاء خطط العمل، وتنظيمها بسهولة.