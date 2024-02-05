OpenAI تجلب ChatGPT إلى آبل فيجين برو

جلبت OpenAI تطبيق ChatGPT المستقل لنظارة فيجين برو الجديدة من آبل، ويتميز التطبيق بالاعتماد على النموذج اللغوي الكبير GPT-4 Turbo.

ويتيح ذلك للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي من خلال نظارة الرأس في بيئة الواقع المعزز الغامرة.

ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على الإجابات والنصائح وتعرف موضوعات جديدة وحتى توليد الصور والنصوص مباشرة في التطبيق.

ويتيح تطبيق ChatGPT عبر فيجين برو للمستخدمين التواصل مع الذكاء الاصطناعي بتنسيقات مختلفة، ويشمل ذلك المدخلات النصية والصوتية والمرئية.

ويعد تطبيق ChatGPT بمنزلة أحد التطبيقات الأولى التي تستفيد من VisionOS، وهو نظام تشغيل آبل لنظارة فيجين برو المصمم لتحقيق التكامل السلس للمحتوى الرقمي مع العالم الحقيقي.

وتتضمن فيجين برو مزايا متقدمة، مثل المعرف البصري Optic ID للمصادقة البيومترية من خلال تتبع العين وتعرف قزحية العين، والصوت المكاني للتجارب الصوتية النابضة بالحياة، و VisionKit لتطوير التطبيقات.

ولم تحدد OpenAI المزايا التي يستخدمها تطبيق ChatGPT، مع أن هناك إمكانات كبيرة لتحسين تفاعلات الذكاء الاصطناعي باستخدام المدخلات النصية والكلام والمدخلات المرئية.

ويعد إدماج ChatGPT مع فيجين برو خطوة نحو المزيد من التفاعلات الطبيعية والبديهية بين البشر والذكاء الاصطناعي.

ويستطيع المستخدمون معالجة المشكلات المعقدة أو توليد المحتوى من خلال نطق التعليمات أو عرض المشكلات على الذكاء الاصطناعي عبر كاميرا نظارة الرأس.

ويمكن لهذا التكامل أن يحول المهام المختلفة من خلال الإدخال البصري المباشر، بدءًا من استكشاف المشكلات الميكانيكية وإصلاحها إلى تخطيط الوجبات والأنشطة التعليمية.

وتعد إتاحة ChatGPT عبر فيجين برو جزءًا من إستراتيجية OpenAI لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر منصات متعددة.

وأتاحت الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي ChatGPT سابقًا عبر أجهزة آيفون وآيباد، مما أدى إلى توسيع نطاق وصول المستخدم.

ويعد إطلاق ChatGPT لنظارة فيجين برو إنجازًا هامًا لشركة OpenAI الهادفة إلى إنشاء ذكاء اصطناعي يمكن أن يفيد البشرية.

ويتوفر تطبيق ChatGPT مجانًا عبر متجر تطبيقات VisionOS، مع الاشتراك الاختياري ChatGPT Plus للمزايا المتقدمة والاستجابات السريعة.

ويقدم المتجر أيضًا أكثر من 600 تطبيق آخر مصمم لمجموعة من الأغراض، مما يضمن نظامًا بيئيًا غنيًا لمستخدمي فيجين برو.